Mast Energy Developments PLC - filiale londonienne de Kibo Energy PLC, société basée à Galway, en Irlande, ayant des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni - annonce que Paulus Fillippus Venter, administrateur non exécutif et actionnaire important, a accordé à MED un prêt d'administrateur d'un montant de 81 329 livres sterling. Le produit du prêt sera utilisé pour les besoins en fonds de roulement de MED. Pour financer le prêt, Venter a vendu 14 millions d'actions sur les 17,7 millions qu'il détient au total. Il n'y a pas de délai de remboursement fixe et les intérêts s'élèvent à 7 % par an.

Cours actuel de l'action : 0,63 pence, en baisse de 10,0 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 73 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

