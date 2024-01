Le Danemark a envoyé lundi une frégate en mer Rouge, où elle participera à une coalition dirigée par les États-Unis pour protéger le trafic commercial contre les attaques des militants houthis du Yémen.

Depuis décembre, les compagnies maritimes ont détourné des centaines de navires autour du cap de Bonne-Espérance, en Afrique australe, afin d'éviter les attaques des Houthis, soutenus par l'Iran. Le voyage autour de l'Afrique prend 10 à 14 jours de plus et est plus coûteux que le passage par la mer Rouge et le canal de Suez.

"Quelqu'un doit défendre la liberté du commerce mondial, et nous avons pris la responsabilité d'y contribuer", a déclaré le ministre de la défense, Troels Lund Poulsen, aux journalistes à bord de la frégate Ivar Huitfeldt, avant qu'elle ne quitte la base navale de Korsor.

Les attaques visent une route qui représente environ 15 % du trafic maritime mondial et joue un rôle vital entre l'Europe et l'Asie.

Le Danemark, où se trouve la compagnie maritime Maersk, envoie la frégate dans la région dans le cadre de l'opération Prosperity Guardian mise en place le mois dernier pour protéger les navires marchands.

Le Parlement danois devrait approuver une résolution autorisant l'envoi du navire de guerre dans la zone le 6 février, a indiqué le ministère de la défense.