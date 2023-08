PEKIN, 18 août (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping prendra part au sommet des dirigeants des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et effectuera une visite de l'Afrique du Sud, hôte du rendez-vous, du 21 au 24 août, a annoncé vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

A eux cinq, les pays du BRICS représentent un quart de l'économie mondiale et ambitionnent de développer un poids géopolitique commun pour rivaliser avec l'influence de l'Occident à travers le monde.

Le président russe Vladimir Poutine participera aux discussions via visioconférence, et non pas en personne. Visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénal internationale (CPI), il sera suppléé par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Il est attendu que l'élargissement de ce "club des cinq" soit au programme des discussions alors que, selon Johannesburg, une quarantaine de pays ont exprimé leur intérêt, de manière formelle ou informelle. Parmi ceux-ci figurent l'Arabie saoudite, l'Argentine et l'Egypte.

Pékin, désireux d'étendre son influence géopolitique dans un contexte de tensions accrues avec les Etats-Unis, s'est déclaré ouvert à ce que des "partenaires aux idées similaires rejoignent la 'famille BRICS'" à une date rapprochée.

Moscou est aussi favorable à un élargissement du groupe, au contraire du Brésil, lequel craint que l'arrivée de membres supplémentaires accentue les difficultés à afficher un front uni. (Rédaction de Pékin; version française Jean Terzian)