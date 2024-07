New York (awp/afp) - a Bourse de New York a clôturé en hausse lundi, le Dow Jones atteignant un nouveau record, après que l'ancien président américain et candidat républicain Donald Trump a survécu à une tentative d'assassinat samedi.

L'indice Dow Jones a grimpé de 0,53% touchant un sommet historique à 40.211,72 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 0,40% à 18.472,57 points et le S&P 500 de 0,28% à 5.631,22 points.

Les rendements obligataires se tendaient en revanche.

"Je pense que le marché pousse un soupir de soulagement. Il y a eu une grande inquiétude ce week-end", après les tirs qui ont légèrement blessé M. Trump au cours d'un meeting en Pennsylvanie, provoquant la mort d'un participant et celle du tireur, a résumé Jack Ablin de Cresset.

"D'après ce que l'on voit, il semble que les chances pour Donald Trump de regagner la Maison Blanche aient augmenté", a poursuivi l'analyste ajoutant aussi que, de leur côté, "les discussions sur l'âge de Joe Biden se sont un peu tues".

Mais pour lui, entre les taux d'intérêt et l'évolution des actions, "le marché se positionne davantage pour une victoire de Trump".

"On pense que ce sera favorable aux actions mais probablement pas aux obligations", a encore ajouté M. Ablin.

La politique de Donald Trump risque en effet de voir une augmentation des tarifs douaniers "qui sera probablement favorable aux sociétés mais qui pourrait amener de l'inflation", a encore expliqué l'analyste.

Sur le marché obligataire, les taux à dix ans se tendaient à 4,22% contre 4,18%, la veille.

Pour Will Compernolle de FHN Financial, les bons du Trésor réagissent "à la conviction des investisseurs d'une probabilité croissante d'un retour de Trump à la Maison blanche qui s'accompagnerait de déficits plus importants et d'une inflation à long terme plus élevée", ce qui tendait les rendements obligataires, a commenté l'analyste.

L'action DJT du réseau social de Donald Trump, Trump Media and Technology Group, a été plébiscitée, s'envolant de 31,37% à 40,58 dollars.

Tesla a grimpé de 1,78%, dopée --malgré le retard annoncé dans la présentation de son robotaxi autonome-- par l'idée que des taxes douanières sur les véhicules électriques chinois imposés par une administration républicaine seraient une bonne protection du marché du constructeur.

Son patron Elon Musk a d'ailleurs officiellement pris parti pour M. Trump, après l'attaque de samedi.

Au-delà des considérations politiques alors qu'a débuté lundi la convention républicaine à Milwaukee (Wisconsin) qui va officialiser jeudi la candidature de M. Trump à la présidentielle, les investisseurs se sont aussi focalisés sur une nouvelle intervention du président de la Réserve fédérale (Fed).

Jerome Powell s'est montré encouragé par le ralentissement de l'inflation en juin, un signal positif quant à une baisse des taux prochaine.

A la cote, les banques ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels de société.

Goldman Sachs est monté de 2,66% après avoir annoncé un bénéfice net plus que doublé au deuxième trimestre, profitant de l'évolution des marchés financiers ainsi que de l'activité dans le secteur des fusions-acquisitions.

Alphabet, la maison mère de Google, a gagné 0,75% alors que le groupe serait proche d'acquérir la start-up américaine Wiz, société israélienne spécialisée dans la cybersécurité. Selon le Wall Street Journal, si elle aboutit, l'opération serait valorisée 23 milliards de dollars.

Les grands magasins Macy's se sont écroulés de 11,76% alors que l'enseigne en difficulté depuis des années a mis fin aux discussions avec un groupe d'investisseurs, jugeant leur offre de rachat insuffisante.

L'entreprise estime que les mois de négociations autour de l'offre du groupe d'investisseurs Arkhouse Management et Brigade Capital Management "n'ont pas réussi à déboucher sur une proposition réalisable avec un financement certain, pour une valeur convaincante", selon un communiqué.

Comme la semaine dernière, une rotation des placements s'est poursuivie en faveur des actions des PME, l'indice Russell 2000 des petites capitalisations grimpant de 1,84%.

Dans le sillage d'un élan d'enthousiasme pour les cryptomonnaies et le bitcoin (+5,41% à 20H15 GMT), Marathon Digital a bondi de 18,34% et la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase s'est envolée de 11,39%.

afp/rp