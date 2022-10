Peu de gens peuvent les blâmer d'être sceptiques. Le gain actuel - qui a vu le S&P 500 rebondir d'environ 6,5 % par rapport au nouveau plus bas intraday de la semaine dernière pour 2022 - fait suite à plusieurs rebonds tout au long de l'année qui ont fini par s'effondrer. Entre-temps, les marchés ont été saisis d'une volatilité à vous retourner l'estomac ces derniers temps, ce qui a donné tort aux haussiers comme aux baissiers.

Le tableau macroéconomique n'a fait que s'assombrir, alors que l'inflation américaine, plus forte que prévu, augmente les attentes de la Fed et que les craintes de récession s'intensifient, alimentant la réticence des investisseurs à participer à la récente hausse.

Pourtant, il y a eu des lueurs d'espoir. Certaines jauges qui avaient émis des avertissements tout au long de l'année à venir sont plus positives, tandis que le modèle récent de grands mouvements haussiers du S&P 500 fait écho à ceux observés lors de précédents creux de marché. Certains rapports de bénéfices américains exceptionnels et l'apaisement des inquiétudes concernant le risque systémique lié aux problèmes budgétaires de la Grande-Bretagne ont également soutenu le rallye.

"Il y a quelques signes d'un creux", a déclaré Ed Clissold, stratège en chef pour les États-Unis chez Ned Davis Research. "Pour ce qui est de savoir s'il s'agit ou non du fond, le marché a encore beaucoup à prouver."

(Bear market rallies

L'amélioration de la largeur du marché, qui montre si un nombre important d'actions évoluent à l'unisson, est un signal qui a réconforté les investisseurs.

Selon Todd Sohn, stratège technique chez Strategas, 34 % seulement des actions ont atteint la semaine dernière un nouveau plancher de 52 semaines en même temps que le plancher du S&P 500, contre 43 % lorsque l'indice a atteint son plancher le 16 juin.

Dans le même temps, les mesures du sentiment des investisseurs - y compris un sondage mensuel auprès des gestionnaires de fonds par Bank of America Global Research - montrent le plus grand pessimisme depuis des années, un indicateur contrariant qui a été un signal haussier pour les actions historiquement.

Le sondage sur le sentiment de la foule compilé par Ned Davis Research, un indicateur composite qui comprend des enquêtes auprès des investisseurs, des données sur les options et des analyses d'actifs, est récemment tombé à un niveau qui avait coïncidé avec les renversements de tendance des actions en mars 2020 et 2011.

"Si nous pouvons obtenir de meilleures nouvelles sur le front de l'économie/inflation/Fed, il pourrait y avoir un rallye assez puissant", a déclaré Clissold.

Affaiblissement du sentiment des investisseurs

Mark Hackett, chef de la recherche sur les investissements chez Nationwide, souligne que le S&P 500 a enregistré cinq jours de gains d'environ 2 % ou plus au cours du mois dernier jusqu'à lundi, notant qu'un schéma similaire s'est produit avant les creux de 2020 et 2009.

Le pessimisme généralisé des investisseurs, l'amélioration des valorisations et une période saisonnièrement forte pour les actions sont autant de facteurs qui amènent M. Hackett à conclure que "nous sommes terriblement proches du fond en supposant que nous n'ayons pas une sorte de détérioration massive à partir de là."

Le stratège de Morgan Stanley, Michael Wilson, qui a été baissier sur les actions tout au long de l'année, a déclaré cette semaine qu'un "rallye tactique négociable semble probable", avec une hausse du S&P 500 jusqu'à 4 000 "une hypothèse aussi bonne qu'une autre". L'indice a clôturé à 3 719,98 mardi.

Tous les indicateurs ne racontent pas une histoire haussière, y compris l'indice de volatilité Cboe comparativement contenu, connu comme la jauge de peur de Wall street. Les revirements des actions depuis 1990 sont survenus après que l'indice a atteint une moyenne de 37, ce qui a signalé un accès de vente effrayante qui a ensuite ouvert la voie aux investisseurs haussiers pour faire grimper le marché.

Cependant, l'indice n'a pas dépassé ce niveau depuis le mois de mars, alors même que le S&P 500 continuait d'atteindre de nouveaux planchers. Il était dernièrement autour de 30.

Ce qui se passe, c'est que le VIX se trouve dans cette fourchette élevée, mais pas super élevée, et on n'obtient jamais ce "vomissement" complet sur les marchés", a déclaré Michael Purves, directeur général de Tallbacken Capital.

(VIX et marchés baissiers

Sohn, de Strategas, observe également l'équilibre entre les options de vente, qui sont généralement achetées pour se protéger contre la baisse, et les options d'achat. Le ratio options de vente/appels ne s'est pas encore rapproché de la moyenne sur 10 jours d'au moins 1,2 qui, historiquement, indique que "vous êtes davantage dans la sphère de la panique et de la peur et proche d'un bas de marché", a-t-il déclaré.

Le marché baissier actuel a également été moins sévère que de nombreux ralentissements passés. Le S&P 500 a glissé jusqu'à 25,4 % cette année, alors que les marchés baissiers depuis 1929 ont connu une baisse moyenne de 35 %, selon BofA.

Marchés baissiers du S&P 500 depuis 1946

Les marchés ont atteint leur niveau le plus bas lorsque "les investisseurs ont commencé à envisager un assouplissement de la politique monétaire au cours des six à douze prochains mois, lorsqu'un creux de l'activité économique est en vue ou lorsque les valorisations reflètent déjà pleinement un scénario baissier crédible", ont écrit lundi les analystes d'UBS Global Wealth Management.

"Aujourd'hui, nous ne pensons pas que ces conditions aient été remplies".