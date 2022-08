La grande majorité des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats, les bénéfices du deuxième trimestre devraient avoir augmenté de 9,7 % par rapport à l'année précédente, soit bien plus que les 5,6 % estimés le 1er juillet, selon Refinitiv IBES. Les bénéfices robustes ont soutenu un rallye qui a fait grimper le S&P 500 d'environ 14 % ce trimestre, après un premier semestre brutal.

Certains acteurs du marché s'inquiètent toutefois de plus en plus du fait que les bons chiffres des entreprises pourraient ne pas durer, car les sociétés sont confrontées à toute une série de défis, notamment une inflation galopante et des habitudes de consommation changeantes. Il pourrait donc être difficile pour les actions de conserver leurs récents gains ou d'augmenter davantage, ont-ils dit.

"Il y a une certaine baisse des bénéfices à l'avenir et elle tourne autour de l'inflation et de la capacité des entreprises à répercuter ces coûts croissants", a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Investment Management.

"Je pense que la prochaine étape (de hausse) sera un peu plus difficile" pour les actions, a-t-il ajouté.

Les estimations des analystes concernant la croissance des bénéfices sur l'ensemble de l'année ont légèrement baissé depuis le début du mois de juillet, mais elles prévoient toujours une croissance solide -- 8 % en 2022 et 2023, selon Refinitiv.

Les stratèges du géant de la gestion de fonds BlackRock font toutefois partie de ceux qui pensent que les vues du marché sont trop optimistes.

L'une des raisons est un déplacement des dépenses de consommation des biens vers les services qui, selon eux, pèsera sur les bénéfices du S&P 500.

Alors que les biens représentent moins d'un tiers du produit intérieur brut, les bénéfices liés aux biens devraient représenter 62 % des bénéfices du S&P 500 cette année, selon BlackRock.

"Cela signifie qu'un boom dans les services n'alimente pas les bénéfices du S&P 500 autant que l'économie", ont-ils écrit lundi.

Des stocks excédentaires dans des entreprises telles que les détaillants et les fabricants de semi-conducteurs montrent qu'une telle tendance est déjà en cours, ont-ils dit.

"Le risque de bénéfices décevants est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes tactiquement sous-pondérés en actions", a déclaré BlackRock.

Les prévisions de bénéfices sont "remarquablement fortes" compte tenu des vents contraires tels que le ralentissement de la croissance en Chine et l'inversion de la courbe des taux du Trésor américain, qui précède souvent une récession, a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital.

Il reste "légèrement sous-pondéré" en actions, malgré le récent rebond. Nolte, de Kingsview, a ajouté des positions en actions dans les portefeuilles qu'il gère, bien qu'il soit toujours en dessous de son allocation de référence.

Les stratèges de Morgan Stanley, quant à eux, se concentrent sur la perspective d'un affaiblissement des marges bénéficiaires. Selon les estimations générales des analystes, les marges d'exploitation des entreprises devraient atteindre des sommets historiques l'année prochaine, ont-ils noté.

"La combinaison d'une hausse soutenue des coûts salariaux et d'un ralentissement du marché final/des prix à la consommation signale bruyamment une pression sur les marges, ce qui est en contradiction avec l'estimation optimiste du consensus", ont-ils écrit lundi.

Le cabinet estime que les révisions à la baisse des bénéfices vont s'accélérer au cours des deux prochains mois, sur la base de données historiques remontant à 1996.

Dans le même temps, la hausse des valorisations pourrait placer la barre plus haut pour que les bénéfices soient suffisamment solides pour justifier les prix élevés. L'estimation du ratio cours/bénéfices à terme pour le S&P 500 est passée à environ 18 fois après être tombée sous les 16 fois en juin, selon Refinitiv Datastream. Le ratio est toujours bien en dessous du niveau de près de 22 fois atteint au début de l'année.

Pour l'instant, cependant, les entreprises ont continué à afficher des bénéfices supérieurs aux prévisions. Mardi, Walmart a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, annulant en partie une réduction importante il y a moins d'un mois, tandis que les ventes trimestrielles de Home Depot ont dépassé les estimations après que la demande des constructeurs et les prix plus élevés aient permis d'amortir le choc de la baisse de fréquentation des magasins.

En effet, certains observateurs du marché pensent que les tendances optimistes des bénéfices vont se poursuivre.

Les stratèges de Citi ont déclaré dans une obligation du 12 août que les tendances de révision des bénéfices s'étaient améliorées jusqu'à présent en août par rapport au mois précédent.

"La stabilisation des révisions est encourageante", a déclaré Citi dans cette obligation. "Toutefois, les estimations pour 2023 n'ont pas diminué en tandem, de sorte qu'il peut encore y avoir un certain risque pour les estimations pour l'année suivante."