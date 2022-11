Le rallye massif de jeudi du S&P 500 a montré la soif de hausse des investisseurs après une année éprouvante pour les actions et les obligations. L'indice a grimpé de 5,5 % pour atteindre son plus grand gain quotidien depuis plus de deux ans et demi, grâce aux signes indiquant que l'inflation américaine pourrait prendre le tournant.

Alors que les actions se redressaient, le dollar, redoute des investisseurs peu enclins au risque cette année, a enregistré sa plus forte baisse journalière depuis des années par rapport à plusieurs devises, tandis que les rendements du Trésor ont chuté. Le S&P est 10,6 % au-dessus de son plus bas de clôture du 12 octobre pour 2022, mais il est toujours en baisse de 17 % sur l'année.

Les participants au marché ont déclaré que la rotation des investisseurs, qui ont abandonné leurs importantes positions en liquidités pour se tourner vers les actions, a probablement contribué à ce mouvement exceptionnel et pourrait alimenter de nouveaux gains en actions et autres actifs risqués - bien que beaucoup soient loin d'être convaincus que les temps difficiles pour les actions sont terminés.

"Il y a beaucoup de liquidités là-bas. Les soldes du marché monétaire sont énormes. Vous avez peur de manquer quelque chose", a déclaré Michael Farr, directeur général de la société de conseil en investissement Farr, Miller & Washington. "Si vous êtes assis sur des liquidités et que le marché se redresse, vous pourriez penser que vous avez été avide en attendant une plus grande décote."

L'exposition des investisseurs institutionnels aux actions était faible avant le rapport sur l'inflation de jeudi. Les investisseurs discrétionnaires et systématiques ont augmenté leurs positions en actions au cours des deux dernières semaines, mais le positionnement en actions était toujours inférieur à ce qu'il avait été pendant environ 87 % du temps depuis janvier 2010, selon un rapport de la Deutsche Bank publié le 4 novembre.

Dans le même temps, la volatilité du marché et la hausse des taux d'intérêt ont renforcé l'attrait des liquidités cette année. L'enquête menée le mois dernier auprès des gestionnaires de fonds par BofA Global Research a montré que les niveaux de liquidités des investisseurs étaient les plus élevés depuis avril 2001.

"Un certain nombre de comptes institutionnels sont sous-risqués et, à mesure que nous nous rapprochons de la fin de l'année, les particuliers deviennent beaucoup plus axés sur le momentum. Ils ne veulent pas trop manquer le marché", a déclaré Christopher Harvey, responsable de la stratégie actions chez Wells Fargo Securities.

"Nous pensons qu'il y a encore un peu de hausse à court terme, mais nous ne nous emballerons pas trop à ce sujet. Ce n'est pas un marché haussier".

Une partie de la hausse a également été alimentée par des investisseurs baissiers qui se sont empressés de dénouer des transactions. Un indice des sociétés vendues à découvert, surveillé par Wells Fargo, a augmenté de 10 % jeudi, soit près du double du gain du S&P, ce qui suggère que les investisseurs ont dénoué leurs paris, a déclaré Harvey.

L'INFLATION EN DESSOUS DE 8

Les données de jeudi ont montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté moins que prévu en octobre, faisant passer l'augmentation annuelle sous les 8 % pour la première fois en huit mois. Il s'agit du signe le plus fort à ce jour d'un ralentissement de l'inflation, ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale de réduire ses fortes hausses de taux d'intérêt.

"Les stratégies systématiques ont été mises en place de manière complètement erronée pour l'impression de l'IPC d'aujourd'hui", a déclaré Mike Lewis, responsable du trading cash des actions américaines chez Barclays.

M. Lewis a déclaré qu'il n'avait pas vu ce que l'on appelle l'argent réel - un terme qui désigne les fonds communs de placement, les fonds de pension et d'autres investisseurs du marché non endettés - participer au rallye de jeudi, bien qu'il n'ait pas non plus vu de preuves de vente de la part de cette cohorte.

M. Lewis pense que le rallye ne durera probablement pas tant que "nous n'aurons pas d'autres données comme cette impression de l'IPC, et avec une vélocité similaire".

Ce sentiment est partagé par Michael Purves, directeur général de Tallbacken Capital Advisors, qui pense que le S&P pourrait grimper jusqu'à 4200, soit quelque 6 % de plus que la clôture de jeudi.

Pourtant, il ne pense pas que les actifs à risque soient encore sortis du bois.

"Je ne suis pas très baissier. Je ne sais simplement pas si cela signifie que vous devriez commencer à acheter chaque baisse que vous obtenez", a déclaré Purves. "Nous avons besoin de beaucoup plus de preuves de confirmation".

Les analystes de Capital Economics, quant à eux, ont déclaré que le soulagement suscité par les signes de refroidissement de l'inflation finirait par être dépassé par les inquiétudes liées à une récession mondiale imminente, résultat du resserrement furieux des banques centrales du monde. Ils prévoient que le S&P 500 tombera à 3200 en 2023.

"Alors que les actions ont reçu un coup de pouce aujourd'hui en raison de la baisse des rendements réels des actifs 'sûrs', et nous pensons que ce vent de fraîcheur va persister, nous nous attendons toujours à ce qu'il soit finalement plus que compensé par les inquiétudes concernant les perspectives économiques", ont-ils écrit.