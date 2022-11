Selon les projections, les Républicains ont remporté la majorité à la Chambre des représentants mercredi, ouvrant la voie à deux années de gouvernement divisé, alors que le parti démocrate du président Joe Biden conserve le contrôle du Sénat.

"Pour l'économie et les marchés, c'est la politique qui détermine les résultats, plutôt que la politique", a déclaré Lauren Goodwin, économiste et stratège de portefeuille chez New York Life Investments. Un gouvernement divisé "rend improbables les changements majeurs de politique, et cette stabilité de la politique tend à être rassurante pour les investisseurs."

Historiquement, les actions ont mieux fait sous un gouvernement divisé lorsqu'un démocrate est à la Maison Blanche : Les rendements annuels moyens du S&P 500 ont été de 14 % dans un Congrès divisé sous un président démocrate, selon les données depuis 1932 analysées par RBC Capital Markets. Cela se compare à 10 % lorsque les démocrates contrôlaient la présidence et le Congrès.

Sur une base sectorielle, un Sénat dirigé par les démocrates pourrait s'avérer favorable aux services publics, à la consommation discrétionnaire et aux soins de santé, ainsi qu'aux énergies propres, a écrit John Lynch, directeur des investissements de Comerica Wealth Management, dans une note publiée mardi.

Les secteurs dont la récente performance a pu être favorisée par les attentes d'une plus forte représentation des Républicains, y compris l'énergie, la biotechnologie, les finances et la défense, pourraient prendre un peu de repos alors que les investisseurs réévaluent le degré d'avantages fiscaux et réglementaires à venir, a déclaré Lynch.

Les analystes d'UBS Global Wealth Management ont écrit au début du mois qu'un gouvernement divisé pourrait empêcher les démocrates de faire passer plusieurs grands paquets fiscaux, dont 369 milliards de dollars de dépenses pour les politiques climatiques et énergétiques et la promulgation d'une taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières.

Certains s'inquiètent du fait que de telles dépenses pourraient contribuer à stimuler l'inflation à un moment où la Fed a intensifié son resserrement monétaire pour faire baisser les prix à la consommation de leurs niveaux les plus élevés depuis des décennies.

D'autre part, l'impasse vient avec son propre ensemble de risques, y compris une impasse possible sur le relèvement de la limite de la dette américaine l'année prochaine qui pourrait perturber l'économie à un moment où les taux de la Fed sont peut-être encore à leur sommet.

Bien qu'un Congrès divisé puisse atténuer les risques d'une lutte acharnée pour le plafond de la dette, "nous dormirons avec un œil ouvert", a déclaré Goodwin, de New York Life Investments.

Pourtant, les préoccupations macroéconomiques et la politique monétaire ont guidé les marchés toute l'année, et les investisseurs pensent que cette tendance ne devrait pas changer de sitôt.

Le S&P 500 est en hausse de plus de 10 % depuis son plus bas niveau d'octobre, les données d'inflation plus fraîches que prévu de la semaine dernière et les résultats de l'indice des prix à la production de mardi ayant renforcé l'espoir que la Fed pourrait tempérer ses hausses de taux plus tôt que prévu. L'indice est toujours en baisse de près de 17 % cette année à la clôture de mercredi.

"L'inflation compte plus que tout autre chose en ce moment", a déclaré Michael Antonelli, directeur général et stratège de marché chez Baird.

En effet, les gestionnaires de fonds interrogés du 4 au 10 novembre dans le cadre de la dernière enquête de BofA Global Research ont cité le maintien de l'inflation à un niveau élevé comme le principal "risque de queue" du marché.

Certains investisseurs comptent également sur les actions pour être stimulées par les tendances saisonnières : Selon le Stock Trader's Almanac, novembre et décembre ont enregistré les deuxième et troisième plus importants gains mensuels moyens en pourcentage pour le S&P 500 depuis 1950.

Cependant, une grande partie de cette saisonnalité peut dépendre du fait que la période se situe ou non dans un marché baissier - défini comme étant celui où les actions ont chuté de 20 % ou plus par rapport à leur sommet le plus récent.

Dans les cinq derniers cas où la période novembre-décembre a eu lieu dans un marché baissier, le S&P 500 a enregistré une baisse moyenne de 2,2 % sur deux mois.

"Lorsque nous parlons d'une fin d'année généralement positive, c'est le cas dans les marchés haussiers. Si vous regardez les marchés baissiers, il n'y a aucune preuve de saisonnalité à la fin de l'année", a déclaré Antonelli.