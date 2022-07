Analyse : La Chine fait des ajustements, mais la politique COVID sévère pèse toujours sur l'économie

L'absence de feuille de route pour sortir du COVID zéro et les prévisions selon lesquelles il persistera jusqu'en 2023 laissent les résidents et les entreprises face à une période prolongée d'incertitude.

Les récentes flambées éparses de COVID, l'imposition de lockdowns dans certaines villes et l'arrivée de la variante BA.5 hautement contagieuse ont ajouté à ces inquiétudes.

Vendredi, la Chine devrait annoncer que le produit intérieur brut (PIB) n'a augmenté que de 1 % au deuxième trimestre, la croissance pour l'ensemble de l'année étant prévue à 4 %, selon un sondage Reuters - bien loin de l'objectif officiel de Pékin d'environ 5,5 % pour 2022.

En plus d'un ralentissement brutal induit par le lockdown, la croissance a été plombée par un marché immobilier en berne et des perspectives mondiales incertaines.

Cette semaine, les 25 millions d'habitants de Shanghai ont été soumis à un plus grand nombre de tests obligatoires à l'échelle de la ville, et la crainte de mesures plus sévères ou d'être pris dans la bureaucratie chinoise du zéro COVID continue de prélever un tribut économique, notamment sur la consommation et les emplois.

Nomura a estimé que 31 villes mettaient en œuvre des lockdowns complets ou partiels au 11 juillet, affectant près de 250 millions de personnes dans des régions représentant un quart du PIB de la Chine.

Alors que le reste du monde tente de coexister avec le COVID, la Chine met en avant les vies sauvées par ses mesures sévères. Le président Xi Jinping l'a présenté comme un avantage du système de gouvernance chinois.

Les critiques disent que la Chine est paralysée par le succès d'une approche qui est obsolète maintenant que les vaccins ont rendu le COVID beaucoup moins mortel.

L'auto-isolement de la Chine a également des implications économiques à long terme.

"Le reste du monde se rouvre et la politique du zéro covid en Chine va probablement pousser les commandes d'exportation et la production vers d'autres pays pendant la normalisation de la chaîne d'approvisionnement", a écrit mercredi Ken Cheung, stratège en chef pour les devises asiatiques chez Mizuho.

Les entreprises ont décrit comment elles ont été durement touchées et ont du mal à planifier étant donné la possibilité de blocages abrupts, tandis que les groupes d'affaires internationaux se sont particulièrement exprimés sur les coûts du zéro-COVID, avec des membres mettant en garde contre des plans d'investissement ailleurs.

"Le monde ne va pas attendre que la Chine améliore son immunité de troupeau", a déclaré Joerg Wuttke, président de la Chambre de commerce de l'UE.

IMMUNITÉ DE TROUPEAU

Bien que la Chine ait été épargnée par les ravages des infections et des décès généralisés, elle n'a donc pas d'immunité collective, sa vaste population âgée étant particulièrement exposée.

Cependant, la Chine s'est abstenue de déployer des efforts de vaccination agressifs. La semaine dernière, la ville de Pékin a rapidement annulé une obligation de vaccination prévue pour l'entrée dans les lieux bondés après une forte réaction en ligne.

La Chine n'a pas non plus approuvé l'importation de vaccins plus efficaces utilisant la technologie ARNm ou n'a pas entièrement développé les siens.

"Les restrictions ne pourront être levées que lorsque le pays aura fini de vacciner les personnes âgées. Cela pourrait ne pas être avant l'automne 2023", a déclaré Wuttke, qui a suggéré au Premier ministre Li Keqiang que la Chine installe des tentes de vaccination à côté de ses kiosques de test désormais omniprésents.

La Chine a vacciné près de 90 % de sa population de 1,41 milliard d'habitants et a fait une piqûre de rappel à environ 56 % de sa population. Pourtant, 30 millions de Chinois âgés ne sont pas vaccinés.

Zhang Zuofeng, professeur d'épidémiologie à l'UCLA, a déclaré que le manque de données sur la sécurité des vaccins chinois ou leur efficacité contre Omicron a miné la confiance du gouvernement et du public à leur égard.

"Si la Chine avait eu confiance en ses vaccins, avec des taux de vaccination élevés parmi la population chinoise, elle serait déjà passée de la concentration sur l'élimination des infections par le COVID à l'atténuation des maladies graves et des décès", a-t-il déclaré.

DES BORDS PLUS SOUPLES

Il est certain que la Chine est devenue de plus en plus chirurgicale dans la gestion du COVID, et peu de gens s'attendent à une répétition du cauchemar du confinement de Shanghai pendant deux mois.

La Chine tente d'adoucir les contours d'une approche zéro COVID qui irrite une population frustrée par la morosité de l'économie - le chômage des jeunes atteint le taux record de 18,4 % - et la troisième année de pandémie, sans fin en vue.

Pékin a mis en garde les responsables locaux contre une application inutilement arbitraire. Selon les économistes, des mesures plus raffinées diminuent également la probabilité de perturbations massives de la chaîne d'approvisionnement mondiale comme celles causées par les lockdowns en avril et mai.

Parmi les autres mesures récentes, la Chine a réduit à sept jours les délais de quarantaine centralisée pour les voyageurs entrants. Sur le plan intérieur, elle a réduit l'examen des antécédents de voyage récents.

Cette semaine, la Chine a déclaré que les gouvernements locaux n'ont plus besoin de tester certaines marchandises importées pour le coronavirus, et bien que les aliments réfrigérés et congelés continueront à être testés, les exportateurs ne seront pas confrontés à des suspensions d'importation si leurs marchandises sont testées positives.

LA "VICTOIRE FINALE

Il s'agit d'un équilibre délicat pour Xi, qui est sur le point d'obtenir un troisième mandat à la tête du pays plus tard cette année, et qui veut éviter à la fois une forte augmentation des cas et des décès dus au COVID et un brusque déclin économique. L'un ou l'autre menacerait la stabilité sociale.

Le mois dernier, à Wuhan, où le COVID-19 est apparu pour la première fois, Xi a déclaré que la politique du zéro COVID est "correcte et efficace", et que l'impact économique temporaire est préférable à la perte de vies humaines.

"Xi l'a dit très clairement... il veut remporter la victoire finale contre le COVID", a déclaré Chen Daoyin, ancien professeur associé à l'Université des sciences politiques et du droit de Shanghai.

"Ce n'est pas une question d'avant ou d'après le 20e Congrès du Parti. Tout changement à la politique du zéro COVID, qui ne se fera pas facilement, devra dépendre de la façon dont la situation de la BA.5 se déroulera", a-t-il déclaré.