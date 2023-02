Le rapport très surveillé de mardi sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis a montré la plus faible augmentation annuelle des prix depuis fin 2021. Mais les données ont peu contribué à dissiper les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale devra continuer à augmenter les taux et les maintenir élevés plus longtemps pour faire baisser l'inflation.

Entre-temps, les entreprises ont fait état ces dernières semaines de résultats tièdes au quatrième trimestre et les perspectives de bénéfices des analystes sont devenues plus pessimistes, tandis que les valorisations boursières sont à leur plus haut niveau depuis environ six mois.

"Ce que cela signifie, c'est que nous allons probablement être un peu plus agités à ce niveau", a déclaré Shawn Cruz, responsable de la stratégie de négociation chez TD Ameritrade à Chicago, Illinois. "Je ne pense pas que ce soit le genre de rapport qui nous permette d'obtenir une forte reprise."

Après avoir initialement augmenté mardi, le S&P 500 était en baisse de 0,5 % sur la journée. Jusqu'à lundi, l'indice de référence avait progressé de 7,8 % en 2023, après avoir enregistré l'an dernier sa plus forte baisse annuelle en pourcentage depuis 2008.

Les données de l'IPC poursuivent la tendance à la modération des taux d'inflation annuels qui ont contribué à propulser le rallye des actifs à risque de cette année. Cependant, un rapport sur l'emploi étonnamment fort plus tôt ce mois-ci a alimenté les attentes selon lesquelles la Fed devra augmenter les taux d'intérêt plus que prévu pour freiner l'inflation dans une économie encore timide.

Le dernier chiffre de l'inflation n'a pas modifié cette perspective. Mardi après-midi, les marchés à terme prévoyaient une hausse des taux jusqu'à un pic de 5,3 % en juillet et une baisse progressive jusqu'à 5 % en décembre, une trajectoire plus abrupte que ce que les traders avaient prévu au début de l'année. Les deux taux étaient légèrement supérieurs à ce qu'ils étaient avant le rapport sur l'IPC.

La Fed a augmenté son taux directeur de 450 points de base depuis mars dernier, passant d'un niveau proche de zéro à une fourchette de 4,50 % à 4,75 %.

Les rendements des bons du Trésor, qui évoluent à l'inverse des prix, étaient plus élevés après les données, le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans étant le dernier à 3,78 %, poursuivant un mouvement qui les a vus rebondir après avoir chuté au début de l'année. Des rendements plus élevés sur les bons du Trésor, qui sont considérés comme l'un des investissements les plus sûrs du marché, peuvent rendre les actions moins attrayantes tout en réduisant l'attrait des actions dans certains modèles de valorisation.

Le marché "continue d'être incroyablement sensible à toute donnée suggérant que la Fed devra soit augmenter davantage les taux, soit les maintenir plus longtemps à un niveau élevé", a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Street Global Advisors.

Dans le même temps, le ratio cours/bénéfices à terme du S&P 500 a grimpé à 18,3 fois, contre environ 17 fois au début de l'année, selon Refinitiv Datastream. Les bénéfices du quatrième trimestre 2022 étant estimés en baisse par rapport à l'année précédente, les analystes prévoient désormais que les bénéfices du S&P 500 chutent de 3,7 % en glissement annuel au premier trimestre 2023 et de 3,1 % au deuxième trimestre.

"Je ne vois pas comment on peut ramener l'inflation à l'objectif sans une récession, et cela signifie que les actions seront déçues soit sur l'inflation, soit sur les bénéfices", a déclaré Tim Drayson, responsable de l'économie chez Legal & General Investment Management.

Certains ont également exprimé leur inquiétude quant au positionnement des investisseurs, qui s'est étiré ces dernières semaines alors que les participants au marché se sont engouffrés dans la hausse des actions.

Une mesure du positionnement des actions suivie par la Deutsche Bank a rebondi à son point le plus haut depuis environ un an, après avoir atteint des niveaux historiquement bas en 2022.

"Le positionnement des investisseurs étant désormais plus équilibré, les marchés sont plus susceptibles d'être impactés par toute mauvaise nouvelle économique", a déclaré UBS Global Wealth Management dans une note mardi.

Pourtant, tous les signes n'étaient pas négatifs pour les actions. Les niveaux de liquidités des gestionnaires de fonds sont restés supérieurs à 5 %, selon l'enquête mensuelle de BofA Global Research publiée mardi. Ces niveaux ont légèrement baissé mais restent proches des sommets historiques, un indicateur que les stratèges de la banque considèrent comme positif pour les actions.

Certains investisseurs deviennent également plus optimistes quant à la capacité de l'économie à éviter une récession. La semaine dernière, les économistes de Goldman Sachs ont abaissé leur probabilité d'une récession au cours des douze prochains mois de 35 % à 25 % suite à des données économiques solides.

Michael Farr, de Farr, Miller et Washington, a déclaré qu'il serait un acheteur d'actions individuelles si elles répondaient à ses critères, "mais qu'il ne serait certainement pas un acheteur du marché boursier."

"Le risque est plus élevé et la récompense potentielle est beaucoup plus faible à l'heure actuelle", a déclaré Farr.