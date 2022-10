Depuis 1946, le S&P 500 a grimpé 19 fois sur 19 dans la période de 12 mois suivant les élections de mi-mandat, selon les données de la Deutsche Bank. Les midterms, qui déterminent quel parti politique contrôle le Congrès américain, ont lieu tous les quatre ans. Cette année, ils ont lieu le 8 novembre.

Les investisseurs citent un certain nombre de raisons possibles pour le vent arrière post-midterms. Le vote permet de clarifier les perspectives politiques, quel que soit le résultat, car la composition du Congrès est connue. Dans le même temps, le parti qui remporte la présidence a tendance à perdre des sièges lors d'une élection de mi-mandat, créant ainsi une impasse politique qui empêche l'un ou l'autre camp d'apporter des changements politiques radicaux - une configuration que les investisseurs semblent favoriser.

Quelle qu'en soit la raison, une période prolongée de gains boursiers serait la bienvenue pour les investisseurs après une dégringolade au cours de laquelle le S&P 500 a perdu près de 20 % depuis le début de l'année, sous l'effet des hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale visant à contenir l'inflation galopante.

"Les performances dans les 12 mois suivant les élections de mi-mandat sont cohérentes avec un rendement positif et supérieur à la moyenne du marché", a déclaré Angelo Kourkafas, un stratège en investissement chez Edward Jones.

Cette fois, cependant, "le moteur des marchés a été la Fed", a déclaré Kourkafas. "Je ne rejetterais donc pas nécessairement l'effet des élections de mi-mandat, mais d'autres facteurs l'emportent."

L'accent mis sur les performances post-électorales intervient alors que les investisseurs digèrent un rallye qui a fait grimper le S&P 500 de plus de 7 % par rapport à ses récents points bas. Les analystes ont attribué ce mouvement à toutes sortes de facteurs, depuis l'espoir d'un ralentissement prochain du rythme de resserrement de la politique monétaire de la Fed jusqu'aux fonds riches en liquidités qui ont sauté sur les rebonds du marché.

Bien que l'accent ait été mis sur la Fed, l'élection imminente et les tendances saisonnières plus larges pourraient constituer un autre facteur en faveur des actions, selon les observateurs du marché.

Les données d'Oxford Economics montrent que le S&P 500 depuis 1950 a augmenté en moyenne de 15 % au cours de la période de 12 mois suivant le vote de mi-mandat, le rallye commençant généralement quelques semaines

avant l'élection. Graphique : La perfection post-midterm pour les actions américaines,



D'autres tendances saisonnières ont attiré l'attention des investisseurs. Novembre et décembre se classent comme les deuxième et troisième mois les plus performants de l'année depuis 1950, avec des gains moyens du S&P 500 de 1,7 % et 1,5 %, selon le Stock Trader's Almanac.

Quoi qu'il en soit, les investisseurs se sont montrés plus désireux d'acheter ces derniers temps, comme en témoignent les données de BofA Global Research qui montrent que les flux entrants sur trois semaines dans les actions individuelles, mesurés en pourcentage de la valeur du marché du S&P 500, sont proches de leur plus haut niveau depuis 2008.

LES RISQUES D'UN RALLYE

Pourtant, certains pensent que les marchés auront du mal à monter un rallye durable si la politique monétaire agressive de la Fed envoie les États-Unis en récession. Les données économiques et les récents résultats des bénéfices ont dressé un panorama mitigé, notamment les rapports décevants cette semaine de Microsoft Corp et Alphabet Inc.

Un autre avertissement de récession est apparu plus tôt cette semaine, lorsque les rendements des bons du Trésor à trois mois ont dépassé ceux des bons du Trésor à 10 ans, un signal qui a précédé les ralentissements passés.

"La récession l'emporte sur les facteurs des précédentes élections de mi-mandat aux États-Unis qui ont été considérés comme positifs pour les actions, comme l'impasse politique qui en a résulté", ont déclaré les stratèges de BlackRock dans une note cette semaine, ajoutant qu'ils "ne couraient pas après les rebonds des marchés baissiers".

Entre-temps, l'environnement inflationniste actuel rend moins probable un stimulus fiscal post-midterm, un autre facteur qui pourrait limiter les gains des actions.

Bien qu'un rallye post-mandat ne puisse être exclu, "je pense simplement que, d'une certaine manière, l'environnement est défavorable à un retour en force des marchés l'année prochaine", a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Street Global Advisors.

Pourtant, certains investisseurs continuent de considérer les élections de mi-mandat comme un élément positif potentiel pour les actions.

Les actions ont historiquement mieux performé dans les périodes de gouvernement divisé. Les républicains étant favorisés par les sondages et les marchés de paris pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants et éventuellement du Sénat alors que le démocrate Joe Biden reste à la Maison Blanche, un tel résultat pourrait être de plus en plus probable.

Les rendements annuels moyens du S&P 500 ont été de 14 % dans un Congrès divisé et de 13 % dans un Congrès détenu par les républicains sous un président démocrate, selon les données depuis 1932 analysées par RBC Capital Markets. Ce chiffre est à comparer aux 10 % enregistrés lorsque les démocrates contrôlaient la présidence et le Congrès.

Quel que soit le gagnant, "l'incertitude politique disparaît", a déclaré Brian Overby, stratège principal des marchés chez Ally. "Au moins, vous savez quel est l'agenda et les entreprises peuvent planifier en conséquence."