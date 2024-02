L'industrie pétrolière américaine a enregistré près de 200 milliards de dollars de transactions en amont l'année dernière, mais le secteur du raffinage n'a pas été épargné malgré l'existence de nombreux vendeurs volontaires, alors que la transition énergétique vers l'abandon des combustibles fossiles s'accélère et jette le doute sur la valeur à long terme des raffineries américaines vieillissantes. Le nombre croissant d'opérateurs cherchant à vendre des actifs reflète l'espoir que l'augmentation des marges après la pandémie - qui, pour certains produits, ont presque quadruplé en 2022 - pourrait avoir ouvert une rare fenêtre pour sortir des actifs de manière rentable. "Jusqu'à très récemment, les marges étaient assez élevées et les propriétaires ont pu commencer à imaginer qu'ils pourraient obtenir un très bon prix", a déclaré Garfield Miller, président de la banque d'investissement Aegis Energy Advisors, spécialisée dans le secteur de l'aval. Toutefois, ces fantasmes ne se sont pas concrétisés. Selon Allen Good, analyste chez MorningStar, les principaux indicateurs du secteur montrent que les valorisations des usines ont diminué d'un tiers depuis la crise financière mondiale de 2008 et qu'elles ne se sont pas rétablies. Une raffinerie américaine n'a pas changé de mains depuis que le raffineur indépendant Par Pacific a achevé l'année dernière l'acquisition, pour 310 millions de dollars, de l'usine d'Exxon Mobil à Billings (Montana), d'une capacité de 63 000 barils par jour (bpj). Cette transaction est intervenue après des années d'efforts de la part de la major pétrolière pour vendre l'installation et a été conclue au bas de la fourchette de 300 à 600 millions de dollars à laquelle s'attendaient les initiés de l'industrie. Delta Air Lines a fait plusieurs tentatives infructueuses pour vendre la raffinerie de Trainer, Pennsylvanie, vieille de près de 100 ans et d'une capacité de 190 000 bpj, depuis 2018 et continue d'essayer, ont déclaré des sources proches de la raffinerie, qui ont demandé l'anonymat car les discussions sont privées. Phillips 66, le troisième raffineur indépendant des États-Unis, poursuit un programme de cession de 3 milliards de dollars qui inclura probablement certaines de ses plus petites raffineries, selon des sources industrielles. Citgo, qui appartient au Venezuela, a trois raffineries au Texas, en Louisiane et dans l'Illinois, d'une capacité totale de 805 000 bpj, à vendre dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par un tribunal américain dans une affaire historique visant à régler les dettes vénézuéliennes. Le principal raffineur américain, Marathon, a toutefois indiqué lors d'une conférence téléphonique en octobre qu'il n'était pas intéressé par ces installations, tandis que son rival PBF Energy a déclaré cette semaine qu'il ne prévoyait pas de transactions dans un avenir proche. Phillips 66 et Delta ont déclaré qu'ils ne commentaient pas les rumeurs ou les spéculations du marché. TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Les États-Unis sont le premier marché mondial de l'essence et leurs raffineries sont principalement axées sur la production de ce carburant. Toutefois, la consommation d'essence a probablement atteint un pic en 2018, à plus de 9,3 millions de bpj, et devrait diminuer à partir de l'année prochaine, selon les projections du gouvernement.

Les raffineurs devraient être confrontés à de nouveaux vents contraires avec l'adoption plus large des véhicules électriques et les politiques visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles. Les raffineries de la côte ouest, qui desservent généralement les automobilistes californiens et latino-américains, opèrent sur un marché où les ventes de véhicules à zéro émission augmentent le plus rapidement et où les gouvernements des États accélèrent la transition énergétique en interdisant la vente de nouveaux véhicules à essence uniquement d'ici à 2035. L'augmentation des ventes de véhicules électriques ces dernières années a conduit les prévisionnistes à avancer leurs projections quant à la date à laquelle la consommation mondiale de pétrole atteindra son maximum, car les subventions publiques et l'amélioration de la technologie contribuent à faire baisser les prix des voitures alimentées par des batteries. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les transports sont à l'origine d'environ 60 % de la demande mondiale de pétrole, les États-Unis représentant à eux seuls quelque 12 % de cette demande. Cette part devrait diminuer, car l'AIE s'attend à ce que les véhicules électriques suppriment quelque 5 millions de bpj de la demande mondiale de pétrole d'ici à 2030. L'augmentation du coût de la maintenance et de la charge de travail pour maintenir en service des installations vieillissantes a également dissuadé les acheteurs potentiels de raffineries, d'autant plus que les entreprises se concentrent sur le rendement pour les actionnaires.

Valero , Marathon et Phillips 66 avaient ensemble l'équivalent de 280 000 bpj de capacité hors ligne en 2023 en raison d'arrêts planifiés et non planifiés, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à 2019, selon IIR Research. Pour certains opérateurs, la facture pour réparer ces installations peut être énorme. Phillips 66 a dépensé 786 millions de dollars pour la maintenance en 2023, selon les documents déposés par la société. La raffinerie de Houston de LyondellBasell, d'une capacité de 260 000 bpj, qui devrait fermer l'année prochaine après deux tentatives de vente infructueuses, aurait eu besoin d'environ 1 milliard de dollars de mises à niveau pour poursuivre ses activités, selon les estimations des analystes et de l'entreprise.

Shell a déjà fermé sa raffinerie de Convent, en Louisiane, d'une capacité de 240 000 bpj, après avoir échoué à trouver un acheteur pendant la pandémie. Sept autres raffineries nord-américaines ont fermé depuis que la capacité a atteint son maximum de 19 millions de bpj en 2020, ce qui représente une réduction de la capacité d'environ 1 million de bpj.

"Les raffineurs apprennent que s'ils n'investissent pas dans leurs installations avant de les mettre en vente, l'intérêt diminuera", a déclaré M. Miller d'Aegis.