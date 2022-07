Analyse-Les investisseurs évaluent le rebond des actions américaines : "rallye de pigeons" ou creux du marché ?

Même après la forte chute de mardi, le S&P 500 est resté en hausse de 7 % par rapport à son plus bas niveau du 16 juin, soutenu en partie par les attentes que la Fed mette en pause ses hausses de taux agressives au début de l'année prochaine et par une récente baisse des prix des matières premières qui, espèrent les investisseurs, contribuera à réduire l'inflation.

Jusqu'à présent, le rebond a sa part de sceptiques. Trois reprises d'une ampleur comparable ont déjà fléchi cette année, les actions glissant à chaque fois vers de nouveaux planchers. Blackrock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a averti lundi les investisseurs qu'une plus grande volatilité les attendait et a déclaré qu'il sous-pondérait les actions des marchés développés en raison des prévisions selon lesquelles l'inflation resterait tenace.

"Nous pensons qu'il s'agit d'un rallye de suceurs de marché", a déclaré Steve Chiavarone, gestionnaire de portefeuille senior chez Federated Hermes, qui pense que la Fed restera belliqueuse plus longtemps que prévu et a réduit son exposition aux actions alors que le S&P a poussé à la hausse ces dernières semaines.

Les attentes selon lesquelles la Fed mettra fin plus tôt que prévu à ses hausses de taux qui perturbent le marché ont contribué à la hausse des actions. Près des deux tiers des investisseurs pensent maintenant que le taux des fonds fédéraux se situera à 3,5 % ou moins d'ici mars 2023, alors qu'ils n'étaient qu'un tiers il y a un mois à partager cet avis, selon CME.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed procède à un nouveau resserrement de 75 points de base mercredi, après avoir déjà relevé les taux de 150 points de base depuis le début de l'année. [Les espoirs de modération après cela pourraient être anéantis si les prix à la consommation restent obstinément élevés dans les semaines à venir - répétant un scénario qui a entraîné les actions à la baisse cette année, ont écrit les stratèges de Blackrock.

"Les données sur l'inflation pourraient surprendre à la hausse - et amener les marchés à évaluer rapidement une nouvelle fois une trajectoire de taux plus élevés. Résultat : une autre vente d'actions", ont écrit les stratèges de BlackRock.

Les données du Wells Fargo Investment Institute ont montré que la gravité du marché baissier actuel - qui a vu le S&P 500 chuter jusqu'à 23,6 % en dessous de son sommet de janvier - peut dépendre de la présence ou non d'une récession économique.

Les marchés baissiers accompagnés d'une récession ont duré en moyenne 18 mois, pendant lesquels les actions ont chuté en moyenne de 35,8 %. Sans récession, les marchés baissiers ont duré en moyenne 5,9 mois avec une baisse moyenne de 27,9 %, selon les données de la banque.

Dimanche, la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a reconnu le risque d'une récession mais a déclaré qu'elle n'était pas inévitable. Pourtant, certaines parties du marché ont continué à refléter le malaise des investisseurs, même si les moyennes générales ont rebondi.

L'indice composite Nasdaq a enregistré plus de nouveaux points bas que de nouveaux points hauts pendant 76 jours consécutifs, la plus longue période de ce type en 20 ans, a déclaré Willie Delwiche, stratège en investissement chez All Star Charts. L'indice est en hausse de près de 9 % depuis son plus bas niveau de juin.

"Jusqu'à ce que cette relation change, il est prématuré de dire qu'un fond est en place", a déclaré Delwiche.

Les investisseurs plus optimistes soulignent une série de signaux indiquant que le sentiment baissier pourrait avoir atteint un crescendo ces dernières semaines, épuisant potentiellement les vendeurs et facilitant le rebond des actions.

Une enquête menée par BoFA Global Research auprès des gestionnaires de fonds la semaine dernière a montré que les attentes en matière de croissance mondiale et de bénéfices n'ont jamais été aussi basses et que les niveaux de liquidités sont les plus élevés depuis vingt ans, deux indicateurs contraires qui, selon les stratèges des banques, pourraient indiquer une hausse plus importante des actions.

L'intérêt à court terme dans le S&P 500, quant à lui, a récemment atteint son plus haut niveau depuis les profondeurs du selloff du coronavirus en 2020, un signal qui s'est produit lors des creux de marché passés, ont écrit les stratèges de la banque.

"Nous pensons qu'il est possible que le S&P 500 ait déjà touché le fond, et s'il ne l'a pas fait, qu'il le trouvera au cours du troisième trimestre", a déclaré Lori Calvasina, chef de la stratégie des actions américaines à RBC Capital Markets, dans une obligation aux investisseurs.

Calvasina a récemment ajouté une exposition aux actions, pariant qu'une possible récession a déjà été intégrée dans les prix.

Christopher Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna International Group, pense que les rapports sur les bénéfices de cette semaine - qui comprennent les résultats de poids lourds comme Apple Inc et Meta Platforms - pourraient jouer un rôle clé pour déterminer si les actions peuvent continuer à se redresser.

Pour l'instant, "les risques pour le marché sont très bien connus" et se reflètent déjà dans les prix, a-t-il déclaré.