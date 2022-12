Les vendeurs à découvert - des investisseurs qui parient sur la baisse du cours des actions d'une entreprise - sont assis sur 303,7 milliards de dollars de gains réalisés et non réalisés, soit quatre fois plus qu'en 2018, leur dernière année rentable, selon les données de la société d'analyse S3 Partners. Cela équivaut à un rendement de 31,2 % sur un intérêt court moyen total de 973,6 milliards de dollars tout au long de l'année, selon S3 Partners.

Les paris contre le constructeur de véhicules électriques Tesla Inc. sont en tête du peloton en termes de gains en dollars, les investisseurs ayant réalisé 15 milliards de dollars de profits réalisés et non réalisés sur quelque 19,3 milliards de dollars d'actions vendues à découvert. Les actions du constructeur de voitures électriques, dont la remontée fulgurante au cours des dernières années a échaudé de nombreux investisseurs baissiers, sont en baisse d'environ 60 % depuis le début de l'année.

Parmi les autres grands gagnants des ventes à découvert figurent Amazon, Meta Platforms, Apple Inc et le vendeur de voitures d'occasion Carvana Co, selon les données de S3. Le S&P 500 a baissé de près de 19 % cette année et est en passe de subir sa plus grande perte annuelle en pourcentage depuis 2008, après que les augmentations de taux les plus agressives de la Réserve fédérale depuis des décennies aient asséché l'appétit pour le risque.

Cette année "a été plus facile pour la vente à découvert parce que l'environnement économique a été ressenti comme un vent contraire pour l'ensemble du marché, au lieu du vent contraire observé les années précédentes", a déclaré Moez Kassam, gestionnaire de portefeuille de la société de fonds alternatifs long-short Anson Funds, qui supervise environ 1,7 milliard de dollars et a affiché un gain de 4,9 % jusqu'en novembre. "Les shorts sont impossibles depuis des années", a-t-il déclaré.

Parmi les principales positions du fonds figurent des paris sur la société de biotechnologie Novavax Inc, qui a chuté de plus de 90 % depuis le début de l'année, et sur le fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive Inc, en baisse d'environ 80 %.

Le gestionnaire de portefeuille de Stanphyl Capital, Mark Spiegel, qui a été à découvert sur Tesla "constamment, en taille variable" depuis 2014, a déclaré qu'un pari contre Tesla était la position courte individuelle la plus rentable de son fonds cette année. Le fonds de 18 millions de dollars est en hausse d'environ 60 % en 2022. Les actions de Tesla sont en hausse de 1 271 % depuis 2014.

Alors que la hausse des taux d'intérêt a puni les actions de croissance, certains investisseurs pensent que l'achat de Twitter par le PDG de Tesla, Elon Musk, détourne son temps à gérer l'entreprise de voitures électriques. Les ventes d'actions Tesla de Musk ont également pesé sur le titre, et les investisseurs sont à l'affût de signes indiquant que la demande des consommateurs pour les véhicules électriques se refroidit.

Spiegel a maintenu ses paris baissiers sur Tesla, estimant que l'action a encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre un juste prix.

Les dernières années n'ont pas été clémentes avec les investisseurs baissiers. Les investisseurs à découvert ont perdu 142,4 milliards de dollars en 2021, une année où d'énormes rallyes dans les actions dites "mèmes" telles que GameStop ont nui à plusieurs entreprises qui avaient parié sur GameStop et des sociétés similaires. Ils ont pris un coup de 241,7 milliards de dollars en 2020, lorsque la Fed a réduit les taux à des niveaux historiquement bas en réponse à la pandémie de COVID-19, déclenchant un rallye massif des marchés.

Toutes les stratégies de vente à découvert n'ont pas fonctionné cette année. Les fonds spéculatifs de type long-short, qui parient sur la hausse ou la baisse des cours des actions, ont enregistré une perte de 9,7 % jusqu'en novembre, selon le fournisseur de données HFR.

Les fluctuations du marché provoquées par les données économiques et les décisions de la Fed ont souvent pris les investisseurs à contre-pied et alimenté les mouvements en bloc des prix des actifs, rendant plus difficile la sélection des actions individuelles, ont déclaré les traders.

"C'est un environnement très difficile car les corrélations (entre les actions) sont élevées", a déclaré Venu Krishna, responsable de la stratégie des actions américaines chez Barclays à New York.

Dans le même temps, les valeurs énergétiques telles qu'Exxon Mobil Corp, Occidental Petroleum Corp, Chevron Corp et Marathon Petroleum ont enregistré de gros gains suite à une flambée des prix de l'énergie, meurtrissant ceux qui avaient parié contre elles.

Charles Lemonides, gestionnaire de portefeuille du fonds spéculatif ValueWorks LLC (226 milliards de dollars), pense que la politique monétaire restrictive pèsera sur l'appétit pour le risque l'année prochaine. Son fonds a maintenant le niveau le plus élevé jamais atteint de positionnement court global.

"Il est beaucoup moins probable que nous retrouvions le genre d'enthousiasme dangereux de la part des investisseurs pour des actions comme Tesla, qui a mis à mal les vendeurs à découvert dans les années passées", a-t-il déclaré.

Parmi les sociétés contre lesquelles M. Lemonides parie, citons le fournisseur de composants aéronautiques Transdigm Group, dont les actions sont en hausse de 1,45 % depuis le début de l'année, et la société de semi-conducteurs Broadcom, dont les actions sont en baisse de près de 16 %.

"Il y a un tas de sociétés ... qui ont un montant important de dettes, mais les investisseurs en actions les perçoivent comme étant à l'épreuve des balles en ce moment", a-t-il dit.