Des rapports plus solides que prévu sur l'emploi, les ventes au détail et l'inflation ont fait grimper les attentes quant au niveau auquel la Réserve fédérale devra relever les taux et ont déclenché une flambée des rendements du Trésor - généralement une évolution négative pour les actions.

Pourtant, les données robustes ont également dissipé les craintes d'une récession imminente qui ont assailli Wall street à la fin de 2022, donnant aux investisseurs une raison de conserver les actions, du moins pour l'instant. Le S&P 500 est en hausse de 6,6 % depuis le début de l'année, même si les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont augmenté de près de 50 points de base par rapport à leurs plus bas de l'année.

Seuls 24 % des gestionnaires de fonds mondiaux s'attendent désormais à une récession, contre 77 % en novembre, selon une récente enquête de BofA Global Research.

"Tout le monde est entré dans l'année en pensant qu'il y a une récession imminente dans la première moitié de 2023", a déclaré Charlie McElligott, directeur général, stratégie cross-asset chez Nomura Securities. "Ils ont été pris au dépourvu parce qu'il y a une croissance nationale et mondiale beaucoup plus résiliente."

Graphique : Rendements vs actions :

La détermination des investisseurs se traduit par la résilience de l'indice composite Nasdaq, qui abrite de nombreuses valeurs technologiques et de croissance particulièrement sensibles à la hausse des rendements l'année dernière, où il a enregistré une perte de 33 %.

Sur la base d'une régression historique, le Nasdaq aurait dû se vendre entre 5 et 10 % en raison de la hausse des rendements à deux ans depuis la réunion de la Fed au début du mois, selon un rapport des analystes de JPMorgan, dont Marko Kolanovic, chef de la stratégie des marchés mondiaux. Au lieu de cela, l'indice est en hausse de 0,3 % sur cette période, et de 13,3 % pour l'année à ce jour.

Selon certains investisseurs, la résistance du marché ne devrait pas durer bien longtemps, surtout si les rendements continuent d'augmenter. La hausse des rendements du Trésor peut peser sur les actions, car elle propose une concurrence aux placements en actions, augmente les coûts d'emprunt des entreprises et nuit aux valorisations.

Beaucoup pensent également qu'une récession a été retardée mais pas évitée. Un ralentissement sévère pourrait attendre le second semestre de l'année, surtout si le rebond de l'inflation oblige la Fed à maintenir les taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps pour refroidir les prix.

"Le marché des actions ne se rend tout simplement pas compte qu'il y aura davantage de coups de frein de la part de la Fed et davantage de bénéfices risquant de baisser", a déclaré Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management. "Tout le monde veut acheter le creux du marché boursier, mais le risque est qu'avec une inflation à 6,4 %, la Fed n'a tout simplement pas fini."

Il y a déjà des signes que les investisseurs pourraient devenir nerveux quant à la force de l'économie. Le S&P 500 a baissé de 1,4 % jeudi, aidé en partie par une lecture plus forte que prévu de l'indice des prix à la production aux États-Unis.

Les investisseurs baissiers notent également que d'autres facteurs qui ont tendance à peser sur les actions ont refait surface ces dernières semaines. Les rendements réels - qui mesurent le rendement des obligations du Trésor après inflation - ont augmenté, portant le rendement du titre du Trésor américain à 10 ans protégé contre l'inflation à son niveau le plus élevé depuis début janvier. Cela peut atténuer l'attrait des actions, qui sont considérées comme beaucoup plus risquées que les obligations du gouvernement américain.

La hausse des rendements a également stoppé la baisse du dollar américain, qui a dégringolé d'un sommet de deux décennies dans la seconde moitié de 2022, mais qui est maintenant en hausse de près de 3 % par rapport à son plus bas de l'année par rapport à un panier de devises. Un dollar plus fort a tendance à nuire aux bénéfices des multinationales et des exportateurs américains.

Dans l'enquête de BoFA, 66 % des gestionnaires de fonds ont déclaré que le mouvement des actions, qui a commencé en octobre et a vu le S&P 500 augmenter de 14 % par rapport à son point bas de ce mois, était un rallye de marché baissier plutôt qu'un nouveau marché haussier.

Pourtant, certains investisseurs pensent que les risques sont orientés en faveur des actions, la majeure partie du resserrement de la politique monétaire de la Fed étant probablement dans le rétroviseur et les valorisations étant largement inférieures après la chute de 19,4 % du S&P 500 l'année dernière.

Lara Reinhard, stratège de portefeuille senior chez Janus Henderson Investors, évite les valeurs technologiques et de croissance, mais se concentre sur les actions des sociétés qui versent des dividendes comme couverture contre l'inflation.

"Nous partons de valorisations plus normales et, dans certains cas, de valorisations moins chères que ces dernières années", a-t-elle déclaré.

Entre-temps, les actions bénéficient d'un fort soutien de la part des investisseurs particuliers, qui ont injecté une moyenne nette record de 1,51 milliard de dollars par jour dans les actions américaines au cours du mois dernier, selon Vanda Securities.

"Les investisseurs particuliers disposent d'une grande quantité de poudre sèche sous la forme de capitaux parqués dans des fonds du marché monétaire qui pourraient être déployés dans l'espace des actions une fois que la confiance dans les futurs rendements du marché augmentera plus largement", ont écrit les analystes de la société.