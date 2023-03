Lors de sa première réunion depuis l'effondrement de deux banques américaines ce mois-ci et la chute du créancier européen en difficulté Credit Suisse, la Fed a relevé mercredi ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage et a indiqué qu'elle était sur le point de faire une pause dans les augmentations des coûts d'emprunt.

Ce message était attendu depuis longtemps par de nombreux investisseurs, après la chute de près d'un cinquième de l'indice S&P 500 l'année dernière, lorsque la Fed a lancé son cycle de resserrement de la politique monétaire le plus agressif depuis les années 1980. Pourtant, certains craignent que les hausses rapides des taux ne fassent que commencer à se répercuter sur l'économie américaine et restent réticents à l'idée d'investir dans les actions, dans un contexte de turbulences dans le secteur bancaire, de perspectives négatives pour les bénéfices des entreprises et d'une récession imminente.

"La politique macroéconomique et les perspectives économiques sont plus complexes qu'il y a deux semaines", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial, qui maintient une allocation en actions plus légère que d'habitude.

"Dans cet environnement très incertain, vous devez naviguer en étant un peu plus prudent et un peu plus défensif", a-t-il ajouté.

Les actions ont chuté mercredi, l'indice de référence S&P 500 clôturant en baisse de 1,65 % après avoir oscillé entre gains et pertes lors de la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, à l'issue de la réunion. Le Nasdaq Composite a perdu 1,6 %.

Les commentaires de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui a déclaré aux parlementaires mercredi que la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) n'envisageait pas une "assurance globale" pour les dépôts découlant des récents conflits dans le secteur, ont ajouté au malaise du marché.

Les tensions dans le secteur bancaire pourraient déclencher un resserrement du crédit avec des implications "significatives" pour une économie qui, selon les responsables de la Fed, devrait ralentir encore plus cette année qu'on ne le pensait auparavant, a déclaré M. Powell.

Les analystes de Capital Economics, qui estiment qu'une récession est probable cette année, ont écrit : "Bien que [...] l'impact exact des turbulences bancaires soit incertain, nous sommes désormais plus convaincus que les prévisions de la Fed en matière de croissance économique s'avéreront trop optimistes".

Parallèlement, bien que la dernière déclaration de politique monétaire de la Fed n'indique plus que des "hausses continues" des taux seraient probablement appropriées, M. Powell a déclaré que l'inflation restait bien supérieure à l'objectif de la Fed et qu'il était peu probable que les décideurs politiques réduisent les taux cette année, une perspective qui va à l'encontre de celle de nombreux investisseurs.

Les marchés à terme tablent désormais sur un taux des fonds fédéraux d'environ 4,25 % d'ici la fin de l'année, alors que la fourchette de 4,75 % à 5 % est entrée en vigueur mercredi.

"Les actions aimeraient certainement un pivot de la Fed ou un point indiquant que la Fed ralentirait les hausses de taux, et je pense que c'est ce qu'elles ont obtenu", a déclaré Charlie Ripley, stratégiste d'investissement principal chez Allianz Investment Management, qui a récemment augmenté son allocation en liquidités. Powell a également déclaré qu'il ne pensait pas que des réductions de taux étaient plausibles à un moment donné cette année, de sorte que le thème "plus haut pour plus longtemps" est probablement ce qui est en train de se produire.

DES PERSPECTIVES INCERTAINES

Les actions ont bien résisté cette année face à l'incertitude, le S&P 500 ayant progressé de 2,5 % depuis la fin de l'année 2022.

Les portefeuilles de nombreux investisseurs restent peu chargés en actions, une situation de marché que certains considèrent comme positive pour les actions en raison du potentiel d'achat puissant lorsque l'humeur du marché change. La mesure du positionnement global des actions de la Deutsche Bank a connu sa plus forte baisse en 15 mois la semaine dernière, ont indiqué les stratèges de la banque dans une note datée du 17 mars.

La baisse des rendements des bons du Trésor par rapport à leurs récents sommets a également donné un coup de pouce aux actions, en particulier aux grandes valeurs technologiques et de croissance qui sont fortement pondérées dans le S&P 500. Les rendements évoluent à l'inverse des prix des obligations.

Toutefois, certains investisseurs pensent que les rendements pourraient repartir à la hausse. Sonal Desai, responsable des investissements chez Franklin Templeton Fixed Income, a déclaré qu'elle était sceptique quant à la récente hausse des bons du Trésor, car l'inflation reste élevée.

"Je pense qu'il y a plus de volatilité à venir, sans aucun doute", a déclaré Mme Desai, qui s'attend à ce que le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans remonte à 4 % cette année, alors qu'il est actuellement de 3,45 %.

Les bénéfices des entreprises constituent un autre point noir potentiel, les bénéfices du S&P 500 devant afficher des baisses en glissement annuel aux premier et deuxième trimestres, après avoir chuté de 3,2 % au quatrième trimestre 2022, selon Refinitiv IBES.

Cela pourrait même ne pas refléter entièrement les retombées d'un ralentissement potentiel provoqué par la crise bancaire, si les prêts ralentissaient, comme le prévoient actuellement de nombreux analystes.

"Je ne pense pas que le marché soit en train de s'emballer", a déclaré James Ragan, directeur de la recherche en gestion de patrimoine chez D.A. Davidson. "Il y aura une certaine pression sur les bénéfices à l'avenir.