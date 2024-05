Les rendements des obligations du Trésor sont de nouveau en hausse, ce qui constitue un obstacle potentiel à la hausse des actions américaines qui a porté les principaux indices à des niveaux record.

Le rendement de référence des obligations du Trésor à 10 ans, qui évolue à l'inverse des prix des obligations, a atteint près de 4,64 % cette semaine, son niveau le plus élevé depuis environ un mois. Il était à 4,55 % jeudi dernier.

L'interaction entre les actions et les rendements a été une dynamique clé des marchés cette année. Une forte hausse des rendements a fait chuter les actions le mois dernier, mais elles sont revenues en force lorsque les données ont montré un ralentissement de l'inflation et que la Réserve fédérale a laissé entendre qu'il était peu probable qu'elle augmente à nouveau les taux d'intérêt pour freiner les prix à la consommation. Le S&P 500 est en hausse d'environ 10 % depuis le début de l'année.

Pourtant, certains investisseurs estiment que les rendements devraient continuer à augmenter. La croissance américaine reste forte, ce qui alimente les craintes que la Fed ne déclenche un rebond inflationniste si elle assouplit sa politique monétaire trop tôt. La publication vendredi de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), que la Fed suit pour déterminer le rythme de l'inflation, constitue un test clé.

Les inquiétudes persistantes concernant l'augmentation du déficit budgétaire américain et la faiblesse des ventes aux enchères du Trésor ont également maintenu les rendements à un niveau élevé, alors qu'un déluge attendu de dette publique dans le monde entier devrait tester l'appétit des investisseurs en juin.

Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth, pense que les actions pourraient devenir plus turbulentes si le rendement du Trésor à 10 ans atteignait les 4,7 % touchés le mois dernier. Jusqu'à présent, le S&P 500 a perdu un peu plus de 1 % par rapport à son record de clôture atteint en mai.

Pour l'instant, la hausse des rendements est "gênante, mais pas inquiétante", a déclaré M. Pavlik. "Si nous dépassons les 4,7 %, nous nous inquiéterons davantage de l'impact que cela aura sur les bénéfices et la croissance potentielle à l'avenir.

Des rendements plus élevés se traduisent par des taux d'emprunt plus élevés pour les consommateurs et les entreprises, ce qui pourrait peser sur l'économie et les résultats des sociétés.

Les rendements élevés représentent également une plus grande concurrence pour les actions, car les bons du Trésor sont considérés comme beaucoup moins risqués parce qu'ils sont garantis par le gouvernement américain.

"Si vous pouvez gagner environ 5 % dans un instrument dont la volatilité est beaucoup plus faible que celle des actions, cela devrait être intéressant pour de nombreux investisseurs à ces niveaux", a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial à l'Institut d'investissement Wells Fargo.

Le WFII recommande aux investisseurs de surpondérer les obligations par rapport aux actions, et vise à ce que le S&P 500 termine l'année 2024 dans une fourchette de 5 100 à 5 300. L'indice était en dernier lieu à 5 235,48.

La hausse des rendements obligataires pourrait également limiter la valorisation des actions, a déclaré M. Samana. Le S&P 500 se négociait à un ratio cours/bénéfice de 20,6, sur la base des estimations de bénéfices des analystes pour les 12 prochains mois, selon LSEG Datastream. Ce ratio est bien supérieur à la moyenne historique de 15,7.

D'autres mesures suggèrent également que les actions deviennent moins attrayantes.

La prime de risque des actions, qui compare le rendement des bénéfices du S&P 500 au rendement du Trésor à 10 ans, se situe à son niveau le plus bas depuis la mi-2002, a déclaré Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services.

"L'augmentation des rendements du Trésor a certainement créé des vents contraires pour le marché boursier ces derniers temps", a déclaré Matt Maley, stratégiste en chef chez Miller Tabak, dans une note publiée jeudi.

Les responsables politiques de la Fed ont appelé à la patience en ce qui concerne les réductions de taux, affirmant qu'ils ont besoin de plusieurs mois de données pour s'assurer que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 % de la banque centrale. Les contrats à terme qui suivent le taux des fonds fédéraux montrent que les investisseurs prévoient seulement 35 points de base de réduction des taux cette année, selon les données de LSEG, contre plus de 150 points de base en janvier.

Certains facteurs qui ont poussé les taux à la hausse, comme la robustesse de l'économie américaine, peuvent également soutenir les actions. La solidité de l'économie a été démontrée par les bénéfices publiés par les entreprises au cours des dernières semaines : Selon LSEG IBES, les bénéfices du S&P 500 étaient en passe d'augmenter de 8 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente.

C'est l'une des raisons pour lesquelles Tony Roth, directeur des investissements chez Wilmington Trust, estime que la hausse des rendements n'a pas été "particulièrement concluante" pour les actions jusqu'à présent.

Mais la persistance d'une forte inflation pourrait être problématique, selon M. Roth. "Cela commence à présenter un risque pour les actions et laisse présager des rendements plus élevés pendant une période beaucoup plus longue.