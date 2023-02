Les rendements, qui évoluent à l'inverse des prix, ont chuté pour commencer l'année, après avoir atteint le niveau le plus élevé depuis plus d'une décennie à la fin de 2022. Ils ont toutefois grimpé en flèche ces derniers jours, à la suite d'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis qui a amené les investisseurs à recalibrer leurs attentes quant au niveau auquel la Fed devra relever les taux d'intérêt pour maintenir l'inflation à un niveau inférieur.

Les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, mardi, n'ont pas réussi à dissuader les marchés de l'idée que la banque centrale augmentera les taux plus que ce que les investisseurs avaient prévu et les maintiendra élevés plus longtemps, car il a déclaré que les taux pourraient devoir être plus élevés que prévu si la force économique menaçait les progrès de la Fed dans la réduction de l'inflation.

Mardi, la hausse des rendements n'a pas semblé entamer l'appétit pour les actions. Le S&P 500 a augmenté de 1,3 %, parallèlement à une hausse de 6 points de base du rendement du Trésor américain de référence à 10 ans.

Certains investisseurs craignent toutefois qu'une réévaluation continue des anticipations de taux ne pèse sur les actions dans les semaines à venir, après un rallye qui a vu le S&P 500 gagner 8,5 % depuis le début de l'année et le Nasdaq Composite 15,7 %. L'année dernière, ces deux indices ont enregistré leur plus forte baisse annuelle en pourcentage depuis 2008.

La baisse des rendements a "définitivement été un soutien clé pour le marché et si nous perdons cela, cela sera un déclencheur de volatilité", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones. "Nous ne pensons pas que ce rallye est construit sur du sable... mais peut-être que la vitesse pourrait s'avérer un peu prématurée si nous voyons une hausse des rendements et des taux d'intérêt."

Le rendement du bon du Trésor de référence à 10 ans a augmenté de près de 30 points de base à 3,69 % depuis mercredi dernier. Le rendement de l'obligation américaine à deux ans a gagné près de 40 points de base à 4,47 % depuis jeudi dernier.

Des rendements obligataires plus élevés émoussent l'attrait relatif des actions tout en augmentant les coûts d'emprunt des entreprises. La hausse des rendements du Trésor peut également affaiblir les évaluations des actions dans les modèles d'évaluation standard, en particulier pour les entreprises technologiques et autres qui dépendent de bénéfices futurs qui sont actualisés à des taux plus élevés lorsque les rendements augmentent.

La prime de risque des actions, ou le rendement supplémentaire que les investisseurs s'attendent à recevoir pour détenir des actions par rapport aux obligations d'État sans risque, est devenue moins favorable au cours de la semaine dernière, selon les données publiées mardi avant les commentaires de Powell par Keith Lerner, co-chef des investissements chez Truist Advisory Services.

La prime actuelle coïncide avec un rendement excédentaire sur 12 mois de 3,5 % pour le S&P 500 par rapport au bon du Trésor à 10 ans, mais la prime s'est rapprochée d'un niveau qui suggérerait un rendement plus réduit, selon Lerner.

Mardi, les marchés à terme tablaient sur un taux maximal de 5,12 % pour les fonds fédéraux en juin ou juillet, puis sur une baisse à environ 4,8 % en décembre. Avant le rapport sur l'emploi de vendredi dernier, ils s'attendaient à ce que le taux des fonds fédéraux culmine à 4,88 % en juin.

LES DONNÉES AU POINT Après les commentaires de M. Powell, les investisseurs se tournent vers les données économiques, avec deux rapports sur l'indice des prix à la consommation - dont un mardi prochain - et un autre rapport sur l'emploi attendu avant la prochaine réunion de la Fed. "Le marché est un peu plus à l'aise après les commentaires du président Powell pour pouvoir digérer les gains qui ont déjà été constatés cette année et ensuite attendre que d'autres données arrivent", a déclaré Yung-Yu Ma, stratège en chef des investissements chez BMO Wealth Management. Pendant ce temps, certains investisseurs ne s'inquiètent pas encore de la menace que représentent les rendements pour les actions. Brian Jacobsen, stratège en investissement senior chez Allspring Global Investments, a déclaré que les rendements ne sont pas susceptibles de nuire aux marchés des actions, à moins que le rendement à 10 ans ne repasse au-dessus de 4 %, un niveau qu'il n'a pas franchi depuis novembre.

M. Jacobsen est optimiste quant aux actions de croissance, qui ont été écrasées par la hausse des rendements l'année dernière mais qui ont connu un fort rebond en 2023. "La majeure partie de la récession des bénéfices est derrière nous et les investisseurs peuvent commencer à se positionner pour une reprise des bénéfices", a déclaré M. Jacobsen.