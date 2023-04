Avant l'inflation, Wall Street conclut en ordre dispersé, près de l'équilibre

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu mardi en ordre dispersé autour de l'équilibre, conservant une attitude attentiste et prudente à la veille de la publication de l'inflation américaine.

L'indice Dow Jones a avancé de 0,29% à 33.684,79 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 0,43% à 12.031,88 points et le S&P 500 est resté stable (0,00%).

"Le marché est resté assurément en mode d'attente car beaucoup de choses se préparent entre l'indice des prix à la consommation, celui des prix à la production jeudi et les résultats bancaires vendredi", a indiqué à l'AFP Steve Sosnick, stratège en chef d'Interactive Brokers.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans évoluaient peu, à 3,42% vers 20H00 GMT contre 3,41% la veille.

Les analystes s'attendent à ce que l'inflation aux Etats-Unis, selon l'indice CPI, se replie à 5,1% sur un an, un plus bas en presque deux ans, contre 6% sur douze mois en février. Sur le mois de mars seul, elle devrait s'en tenir à +0,2% contre +0,4%, le mois d'avant.

En revanche, selon Art Hogan de B. Riley Wealth Management, l'inflation sous-jacente, hors secteurs volatils comme l'alimentation et l'énergie, pourrait rester tenace. Elle devrait s'établir sur un an à 5,6% contre 5,5% en février, montrant que le prix des services continuent de progresser.

Ces chiffres devraient conforter l'idée que la Réserve fédérale américaine (Fed) va encore serrer la vis monétaire d'un quart de point à sa prochaine réunion début mai.

Mais certains responsables de la Fed invitent à être prudents dans les hausses de taux. Austan Golsbee, nouveau président de la Fed de Chicago et membre votant du Comité monétaire, a jugé nécessaire mardi de "recueillir d'autres données et de faire attention à ne pas augmenter les taux de manière trop agressive".

Les marchés auront aussi à leur disposition mercredi à 18H00 GMT le précieux compte-rendu (les "minutes") de la précédente réunion de la Fed qui leur donnera des indications sur l'état d'esprit du Comité lorsqu'il a décidé fin mars de relever les taux d'intérêt pour la neuvième fois d'affilée.

Les investisseurs n'ont guère été ébranlés par les projections moroses du FMI qui, en ouvrant ses réunions de printemps, a abaissé à 2,8% sa prévision de croissance mondiale pour 2023.

"Les investisseurs américains ont le don d'ignorer ce qui se passe ailleurs dans le monde", a ironisé Steve Sosnick, relevant toutefois que le marché obligataire américain prenait en compte, depuis un certain déjà, un ralentissement de l'économie "plus important que cela".

A la cote, le fabricant de vaccins Moderna a reculé de 3,06% après avoir reconnu que son vaccin contre la grippe n'affichait pas le succès escompté. Le laboratoire a par ailleurs retardé le calendrier de la livraison de son vaccin contre les virus qui atteignent le système respiratoire (RSV).

Apple a lâché 0,76% à 160,80 dollars alors que ses livraisons de PC ont baissé au premier trimestre. Une information du site spécialisé Axios évoquait aussi une enquête antitrust des régulateurs en France sur les technologies de suivi des applications du géant informatique.

Le vendeur de voitures d'occasion CarMax s'est envolé de 9,58% après l'annonce de résultats meilleurs qu'attendu au quatrième trimestre. A périmètre comparable, les ventes ont reculé de 22% alors que les analystes prévoyaient une chute de 27%.

L'avionneur Boeing a pris 0,74% à 212,34 dollars alors qu'il a livré 130 appareils au premier trimestre, soit trois de plus que son concurrent européen Airbus.

Parmi les grandes banques qui s'apprêtent à divulguer leurs résultats vendredi Citigroup a grimpé de 1,46%, Wells Fargo de 1,92% tandis que JPMorgan Chase a progressé de 0,51%.

afp/rp