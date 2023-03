Column-Clock tique sur les actions américaines en hausse : McGeever

Les analystes s'accordent à dire que les évaluations des actions américaines sont chères, nominalement et par rapport à l'histoire et aux pairs étrangers. Le seul véritable débat sur la correction à venir concerne son timing et son ampleur, même si les actions américaines terminent toujours l'année en hausse.

Les conditions économiques et de marché post-pandémie sont totalement uniques, de sorte que le passé n'est peut-être pas un guide aussi fiable pour l'avenir. Mais l'histoire, les modèles de marché et les lois de la gravité pointent tous dans la même direction.

Les rendements obligataires sont maintenant si élevés que les actions sont les moins attrayantes par rapport aux obligations depuis deux décennies, tandis que les perspectives de valorisation et de bénéfices n'ont pas encore été abaissées autant que le justifierait la flambée sans précédent des taux d'intérêt.

Rendement bénéficiaire du S&P 500 par rapport au rendement du Trésor à 2 ans

Benson Durham, responsable de l'allocation d'actifs mondiale chez Piper Sandler, utilise environ 10 millions de modèles pour obtenir des estimations de la juste valeur des actions pour 11 économies développées. Environ 9,4 millions impliquent une surévaluation des États-Unis, environ 700 000 impliquent une sous-évaluation.

Dans l'ensemble, ils suggèrent que les actions américaines sont surévaluées de 13%, ce qui les place au troisième rang des actions les plus chères derrière la France et la Nouvelle-Zélande, et nettement plus riches que le Japon et l'Allemagne, où les actions sont surévaluées de 3% et 1%, respectivement.

Bien que les prévisions de bénéfices aient baissé et que les investisseurs puissent gagner 5 % en plaçant leurs liquidités dans des bons du gouvernement américain "sans risque", Wall street n'a pas encore cédé.

Le S&P 500 est toujours en hausse de 3,5 % cette année, le Nasdaq de 10 %, et le ratio cours/bénéfices du S&P 500 confortablement au-dessus des moyennes historiques et des comparaisons internationales actuelles.

"Les actions devraient baisser mais ce n'est pas le cas, c'est donc un peu une énigme", a déclaré M. Durham. "Le marché des actions croit en une perspective plutôt rose, le concept de 'désinflation immaculée'. Les investisseurs pourraient subir un choc."

Ratios PE prévisionnels américains et mondiaux

IRRATIONALITÉ ?

Selon de nombreuses mesures, les actions ne devraient pas valoir le coup en ce moment. Le rendement du Trésor à deux ans est à égalité avec le rendement des bénéfices du S&P 500 pour la première fois en plus de 20 ans, et les bons à six mois sont un investissement encore plus intéressant avec un rendement au nord de 5,0 %.

Le S&P 500 se négocie actuellement à environ 18,5 fois les bénéfices à 12 mois. C'est confortablement au-dessus des moyennes sur 10, 20 et 30 ans, et nettement plus cher que les pairs internationaux.

Ratio PE à terme du S&P 500 par rapport aux moyennes historiques

Keith Lerner, co-chef des investissements chez Truist, souligne que les actions n'ont connu des valorisations plus élevées que deux fois au cours des 30 dernières années - pendant la bulle technologique et, plus récemment, pendant la surproduction de la pandémie.

Rien ne permet de dire qu'un krach de type bulle technologique est à venir, mais quelle que soit l'issue, Wall street aura du mal à défier la gravité pendant encore longtemps - une inflation tenace et une économie résistante maintiennent la politique de la Fed plus stricte, ce qui pèsera sur les valorisations du marché ; ou l'économie s'affaiblit et les bénéfices souffrent.

"Aucune de ces issues n'est favorable aux valorisations du marché des primes", a écrit Lerner dans une note lundi.

La baisse spectaculaire du paysage des taux d'intérêt américains mérite d'être répétée. Le 31 décembre de l'année dernière, le taux maximum implicite de la Fed au milieu de l'année 2023 était de 5,0 % et le taux implicite de la fin de l'année 2023 était de 4,50 % - ils sont maintenant supérieurs de près de 50 et 80 points de base, respectivement.

Pourtant, les actions se sont retranchées, peut-être parce que les investisseurs parient que la croissance et l'inflation plus élevées sont là pour rester, donc le niveau neutre des taux d'intérêt réels - appelé R* - devrait également être plus élevé.

Beaucoup de choses dépendront de la capacité de l'économie américaine à éviter la récession et, dans le cas contraire, de la gravité de celle-ci. Le scénario dit de l'"atterrissage brutal" a récemment pris de l'ampleur, mais devons-nous croire que les cycles économiques n'existent plus ?

Il est plus probable qu'il y ait un atterrissage brutal ou en douceur, les deux pouvant être de mauvais augure pour les actions.

Comme beaucoup, le scénario de base des analystes d'actions américaines de Barclays prévoit une récession peu profonde. Même cela fera baisser d'environ 10 % le bénéfice par action du S&P 500 pour l'année 2023, à 200 $, ce qui implique une baisse d'environ 6 % pour l'indice.

Estimations du bénéfice par action du S&P 500 - Barclays

Dans leur scénario baissier - une récession "normale" - le BPA chute de 14 % à 190 $, et l'indice s'effondre de plus de 18 % à 3230 à la fin de l'année.

"La baisse des bénéfices à terme augmente le risque que les évaluations des actions restent trop optimistes, en particulier dans un environnement plus difficile pour les actifs à risque", ont-ils écrit lundi.

Pour paraphraser un autre célèbre économiste du 20e siècle, un certain degré d'exubérance irrationnelle semble avoir indûment fait grimper les valeurs à Wall street. Mais plus pour très longtemps.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).

