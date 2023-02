Parmi ceux-ci, citons la performance positive des actions en janvier, une configuration graphique en "croix d'or" sur le S&P 500 et un plus grand nombre d'actions atteignant de nouveaux sommets plutôt que de nouveaux creux.

Ces signaux sont loin d'être les seuls indicateurs utilisés par les acteurs du marché pour prendre des décisions d'investissement, et ils ne sont pas infaillibles. De faibles perspectives pour des poids lourds de l'industrie tels qu'Amazon et Microsoft, ainsi qu'un chiffre exceptionnel sur l'emploi qui a renforcé les attentes d'une politique de la Fed, ont injecté une nouvelle note d'incertitude sur les marchés vendredi, même si le S&P 500 reste en hausse de 7,7 % depuis le début de l'année.

Cependant, les améliorations constantes des indicateurs de dynamisme et de sentiment au cours des dernières semaines ont renforcé l'opinion de certains investisseurs selon laquelle les prix des actifs pourraient se diriger vers une période plus bénigne, après que l'année dernière, le S&P 500 ait perdu 19,4 %, soit sa plus forte baisse annuelle en pourcentage depuis 2008.

"Nous pensons que c'est une image saine qui est en train d'être peinte ici", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group, en faisant référence à des signaux tels que les gains de janvier et le large éventail de secteurs participant à la reprise.

BOND DE JANVIER

Le S&P 500 a progressé de 6,2 % en janvier, porté en partie par l'espoir que la Fed parviendra à contenir l'inflation galopante sans nuire gravement à l'économie.

Selon une analyse des données remontant à la Seconde Guerre mondiale réalisée par CFRA Research, lorsque le S&P 500 a progressé en janvier, le marché a continué à augmenter au cours de la période suivante, de février à décembre, dans 83 % des cas, avec un gain moyen de plus de 11 % sur 11 mois.

Un mois de janvier en hausse après une année en baisse a toutefois été suivi d'un gain de 23,1 % de février à décembre, avec un taux de réussite de 92 %.

Malgré un récent rallye qui a peut-être rendu les actions comparativement chères, "l'historique implique que nous avons peut-être un certain potentiel de hausse", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

CROIX D'OR

Pendant ce temps, les observateurs des graphiques ont noté que la moyenne mobile de 50 jours du S&P 500 est passée au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours jeudi, un modèle connu sous le nom de croix dorée.

Depuis 1950, le S&P 500 a produit un rendement moyen sur 12 mois de 10,5 % après la formation d'une croix dorée, tandis que le rendement annuel moyen global depuis 1950 est de 9,1 %, selon Adam Turnquist, chef de la stratégie technique chez LPL Research.

Toutefois, lorsqu'une croix dorée est apparue alors que la moyenne mobile à 200 jours est en baisse - comme c'est le cas actuellement - le rendement moyen sur 12 mois du S&P 500 bondit à 16,8 %.

"Le récent golden cross s'ajoute aux preuves techniques de plus en plus nombreuses d'un changement de tendance pour le S&P 500 et augmente encore les probabilités que le creux du marché baissier soit atteint en octobre", a déclaré M. Turnquist dans un post.

AMÉLIORATION DES DONNÉES INTERNES

Willie Delwiche, stratège en investissement chez All Star Charts, a déclaré que les cinq indicateurs de sa liste de contrôle du marché haussier ont été remplis en janvier, y compris les métriques de volume à la hausse et d'appétit pour le risque, ce qui ne s'est pas produit une seule fois en 2022.

L'un de ces indicateurs a montré que plus d'actions de la Bourse de New York et du Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets sur 52 semaines que de nouveaux creux - un signe que la reprise est menée par un large éventail d'actions, plutôt que par un groupe de poids lourds. Cela s'est produit autant de fois en janvier que durant toute l'année 2022, a déclaré M. Delwiche.

Toutefois, certains investisseurs pensent que les actions se sont peut-être emballées.

Les données de vendredi montrant une forte accélération de la croissance de l'emploi aux États-Unis en janvier ont ravivé les craintes d'inflation qui ont martelé les actions l'année dernière et ont enflammé les paris sur une Fed plus faucon.

"Le rapport sur l'emploi de janvier était sans ambiguïté solide et devrait être le début d'une série de points de données montrant une activité et une inflation plus fortes au début de 2023", ont écrit les analystes de Citi. "Nous pensons que cette tendance émergente devrait repousser les prix trop pessimistes du marché."