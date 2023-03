L'usine X-energy Xe-100, qui comprend quatre réacteurs haute température refroidis au gaz, devrait être construite sur l'un des sites de Dow sur la côte américaine du Golfe du Mexique. Les entreprises prévoient de finaliser l'emplacement cette année.

Les développeurs de réacteurs nucléaires veulent construire une nouvelle génération de centrales atomiques plus petites que celles d'aujourd'hui, mais qui, en cas de succès, pourraient être utilisées dans une grande variété de contextes, des usines industrielles aux villes rurales, pour aider à la transition vers l'abandon des combustibles fossiles qui émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre.

Les partisans des réacteurs nucléaires de nouvelle génération, dont l'administration Biden, affirment que cette technologie est cruciale pour lutter contre le changement climatique. Les détracteurs affirment qu'ils sont plus coûteux que les énergies renouvelables et les technologies de stockage de l'énergie et que leur développement prend trop de temps.

La centrale X-energy fournira à une installation de Dow la chaleur et l'électricité nécessaires à la fabrication de produits. Dow, une entreprise de produits chimiques, fabrique une grande variété de produits, dont le polyéthylène utilisé dans les emballages, les peintures et les mousses.

"La collaboration de X-energy avec Dow revêt une importance particulière en raison de l'immense opportunité de réduire davantage les émissions dans le secteur industriel à forte intensité énergétique", a déclaré Clay Sell, directeur général de X-energy.

Les réacteurs seraient probablement alimentés par de l'uranium faiblement enrichi à haute teneur, ou HALEU, dont la Russie est le seul producteur. La société américaine Centrus Energy Corp essaie de produire une source domestique d'HALEU.

L'accord prévoit jusqu'à 50 millions de dollars pour les travaux d'ingénierie, dont la moitié peut être financée par le programme de démonstration de réacteurs avancés du ministère américain de l'Énergie, et l'autre moitié par Dow. Les entreprises soumettront une demande de construction à la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis.

Au cours de l'administration du président républicain Donald Trump en 2020, le ministère de l'Énergie a sélectionné X-energy pour recevoir jusqu'à 1,2 milliard de dollars de financement fédéral à frais partagés pour développer, autoriser, construire et démontrer un réacteur avancé opérationnel et une installation de fabrication de combustible d'ici la fin de la décennie.