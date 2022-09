Lorsque la première épouse de Charles, la populaire et glamour Princesse Diana, meurt à 36 ans dans un accident de voiture à Paris en 1997, Camilla est dépeinte par les médias comme la femme la plus détestée de Grande-Bretagne, quelqu'un qui ne pourrait jamais épouser Charles, et encore moins devenir reine.

Charles et Diana se sont séparés en 1992 et ont divorcé en 1996. Diana a reproché à Camilla, souvent dépeinte comme statique et terne, d'avoir brisé son mariage et Camilla, aujourd'hui âgée de 75 ans, a toujours été comparée à la première épouse photogénique de Charles.

Mais Charles et Camilla se sont mariés en 2005, et depuis lors, elle est reconnue, bien qu'à contrecœur par certains, comme un membre clé de la famille royale, dont l'effet apaisant sur son mari l'a aidé à gérer son rôle.

"Je souffrirais n'importe quoi pour toi. C'est ça l'amour. C'est la force de l'amour", a déclaré Camilla à Charles dans une conversation téléphonique secrètement enregistrée et rendue publique en 1993.

Les doutes qui subsistaient quant à son futur statut ont finalement été dissipés lors du 70e anniversaire de l'accession au trône de la reine Elizabeth, en février de cette année, lorsque cette dernière a donné sa bénédiction à Camilla pour qu'elle prenne le titre de reine consort, déclarant que c'était son "souhait sincère" qu'elle le fasse.

"Alors que nous avons cherché ensemble à servir et à soutenir Sa Majesté et les gens de nos communautés, ma chère épouse a été mon propre soutien indéfectible tout au long de ces années", a déclaré Charles à l'époque.

AFFLUENT

Née Camilla Shand en 1947 dans une famille aisée - son père était un major de l'armée et un marchand de vin qui a épousé une aristocrate - elle a grandi dans une propriété de campagne et a fait ses études à Londres avant d'aller à l'école de finition Mon Fertile en Suisse, puis à l'Institut Britannique en France.

Elle évolue dans des cercles sociaux qui la mettent en contact avec Charles, qu'elle rencontre sur un terrain de polo balayé par le vent au début des années 1970.

"Son monde a basculé et je ne pense pas qu'il s'en soit jamais vraiment remis", a déclaré Christopher Wilson, auteur d'un livre sur la relation du couple.

La légende veut qu'au début, Camilla ait rappelé à Charles, en flirtant, que son arrière-grand-mère, Alice Keppel, était la maîtresse de longue date d'un précédent prince de Galles, devenu le roi Edward VII. Elle a ensuite apparemment dit : "Alors, qu'en pensez-vous ?"

Le couple est sorti ensemble pendant un certain temps et le biographe Jonathan Dimbleby a déclaré que Charles avait envisagé le mariage à l'époque, mais qu'il se sentait trop jeune pour franchir une étape aussi importante.

Alors qu'il se consacrait à sa carrière navale, Camilla a épousé un officier de cavalerie, le brigadier Andrew Parker Bowles. Le couple a eu deux enfants, Tom et Laura. Ils ont divorcé en 1995.

NOUS SOMMES TROIS DANS CE MARIAGE

Charles lui-même a épousé Diana, âgée de 20 ans, lors d'un mariage en 1981 qui a enchanté non seulement la Grande-Bretagne mais aussi le monde entier. Cependant, malgré la naissance de deux enfants, William et Harry, la relation a tourné au vinaigre quelques années plus tard et le prince a ravivé sa romance avec son ancienne amante.

La profondeur de leur relation a été exposée à un public choqué en 1993 lorsqu'une transcription d'une conversation privée enregistrée secrètement a été publiée dans les journaux, avec des détails intimes tels que le prince déclarant son souhait de vivre à l'intérieur du pantalon de Parker Bowles et d'être réincarné en tampon.

"Ta grande réussite est de m'aimer", a-t-il dit. "Oh chéri, plus facile que de tomber d'une chaise", a-t-elle répondu.

Dans une célèbre interview télévisée l'année suivante, Charles a admis qu'il avait repris leur liaison moins de six ans après avoir épousé Diana, mais a déclaré que c'était seulement après que leur mariage se soit irrémédiablement brisé.

Cependant, Diana a surnommé Camilla "le Rottweiler" et l'a rendue responsable de la rupture. Alors que sa relation avec Charles s'effondrait, elle a fait remarquer dans une interview télévisée de 1995 : "Nous étions trois dans ce mariage - alors il y avait un peu de monde."

Alors que Diana apportait du glamour à la maison étouffante de Windsor avec ses robes scintillantes, de nombreux Britanniques ne comprenaient pas pourquoi Charles préférait la campagnarde Camilla, généralement photographiée portant une écharpe et un manteau d'équitation vert imperméable.

"Charles a été stupide de tout risquer avec Camilla pour un homme dans sa position", a déclaré le prince Philip, le mari d'Elizabeth, dans une lettre adressée à Diana. "Je ne peux imaginer qu'une personne saine d'esprit te quitte pour Camilla".

Cependant, les proches de Charles affirment que Camilla lui a permis de s'échapper de ses devoirs royaux stricts et de son éducation au palais, comme personne d'autre.

Après l'échec de son mariage avec Diana, il lui aurait acheté une bague en diamant et un cheval et lui aurait envoyé quotidiennement des bouquets de roses rouges.

"Le fait qu'ils s'aimaient ne faisait aucun doute : en Camilla Parker Bowles, le prince a trouvé la chaleur, la compréhension et la stabilité qu'il avait toujours désirées et qu'il n'avait jamais pu trouver avec aucune autre personne", écrit Dimbleby dans sa biographie autorisée.

"Leur relation ... a été dépeinte plus tard comme une simple affaire de pacotille. Pour le prince, cependant, elle était une source de force vitale pour un homme qui avait été attristé au-delà des mots par un échec dont il se rendait invariablement responsable."

IMAGE REBUILT

Après la mort de Diana, les assistants royaux, chargés de reconstruire la réputation ternie de la famille royale battue par des années d'histoires médiatiques négatives sur les infidélités, ont également commencé lentement la tâche d'intégrer Camilla dans un rôle plus public.

La première apparition publique du couple ensemble a eu lieu lors d'une fête d'anniversaire pour la sœur de Camilla à l'hôtel Ritz de Londres en 1999 et en 2005, ils ont pu se marier.

Au cours des années qui ont suivi, les critiques de la presse se sont pratiquement taries alors qu'elle devenait un membre fermement établi de la famille, et les observateurs de la famille royale affirment que son sens de l'humour espiègle a contribué à convaincre ceux qui la rencontrent.

"Ils semblent être un couple très heureux en compagnie l'un de l'autre", a déclaré à Reuters Simon Lewis, secrétaire à la communication de la reine de 1998 à 2001.

"Pendant la période où j'étais au palais, il y avait toutes les spéculations sur leur relation, sur ce qui allait se passer - tout cela a été traité, tout cela est terminé et je pense (qu'ils sont) en fait un couple très heureux dans leur propre peau."

Lorsque la voiture royale transportant le couple a été prise dans des violences à Londres en 2010 suite à des protestations d'étudiants et que Camilla aurait été frappée avec un bâton à travers une fenêtre ouverte, les journaux ont salué son stoïcisme lorsqu'elle a plaisanté plus tard : "Il y a une première fois pour tout".

En 2013, elle s'est jointe à son mari pour l'ouverture officielle du Parlement, une occasion en grande pompe, assise aux côtés de Charles, de la reine et du prince Philip et portant la tiare appartenant à la mère de la reine.

Les experts en relations publiques affirment que c'est le résultat d'un travail acharné et minutieux de l'équipe de publicité du prince, bien que les assistants aient déclaré que c'était principalement dû à la propre personnalité de Camilla.

"Je pense que dans le cas de la duchesse, c'est simplement que les gens ont appris à mieux la connaître et qu'ils ont aimé ce qu'ils ont vu et entendu à son sujet", a déclaré à Reuters un ancien haut collaborateur du palais.

"Il ne s'agit pas d'une campagne de relations publiques pour la mettre en valeur. C'est elle qui fait très bien son travail".

Interrogé sur la façon dont Camilla avait fait face à la sculpture d'un rôle, Charles lui-même a déclaré à CNN en 2015 : "Vous pouvez imaginer que c'est un vrai défi, mais je pense qu'elle a été brillante dans la façon dont elle a abordé ces choses."

Les journaux tabloïds qui étaient autrefois très critiques lui prodiguent aujourd'hui des éloges.

"Personne ne prétend qu'il a été facile pour la duchesse de Cornouailles de suivre Diana. Mais avec une dignité tranquille, un humour facile et une compassion visible, elle a relevé le défi. Elle est, tout simplement, le roc de Charles", écrivait le Daily Mail dans son éditorial de février 2022.

Le même journal, presque 17 ans jour pour jour plus tôt, lorsque Charles et Camilla ont annoncé leurs fiançailles, avait déclaré : "Le public est-il donc maintenant d'humeur à pardonner la façon minable dont Diana a été traitée ? ... Là où ils ont tort, cependant, c'est de permettre à Camilla d'être connue sous le nom de Son Altesse Royale - le titre même qui a été si impitoyablement retiré à Diana après son divorce."

Cependant, Camilla n'a jamais totalement gagné l'affection du grand public.

Selon un suivi régulier des sondages YouGov, en mai 2022, seuls 20% des personnes interrogées pensaient qu'elle devrait être reine, tandis que 39% pensaient qu'elle devrait recevoir le titre de princesse consort. Cependant, un sondage réalisé pour le Daily Mail après que la reine l'ait soutenue pour qu'elle devienne reine consort a suggéré que 55% soutenaient cette démarche contre 28% qui y étaient opposés.

Alors que de nombreux Britanniques n'ont pas pardonné le rôle qu'elle a joué dans la rupture du mariage de Charles et Diana, le prince Harry a indiqué que ce n'était pas le cas pour lui et son frère aîné.

"Pour être honnête avec vous, elle a toujours été très proche de moi et de William", a déclaré Harry dans une interview pour marquer son 21e anniversaire en 2005. "Elle n'est pas la méchante belle-mère".