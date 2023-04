New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, après l'emploi américain publié vendredi, alors que les marchés étaient fermés, et à l'orée d'une semaine chargée en données économiques, avec l'inflation notamment.

L'indice Dow Jones cédait 0,40%, le Nasdaq chutait de 1,08% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,74% quelques minutes après l'ouverture.

afp/rp