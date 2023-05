Depuis des mois, l'Indonésie discute discrètement avec le gouvernement fantôme pro-démocratique du Myanmar, la junte au pouvoir et les armées des minorités ethniques, a déclaré son ministre des affaires étrangères à l'agence Reuters, dans le but de lancer un processus de paix alors que la violence s'intensifie.

En tant que présidente de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) cette année, l'Indonésie a travaillé intensément en coulisses pour désamorcer la crise au Myanmar, a déclaré Retno Marsudi dans une interview, soulignant pour la première fois les mesures prises par son pays pour tenter de réunir autour d'une table les principaux acteurs du conflit au Myanmar.

Retno a refusé de donner des détails sur les discussions avec les différentes parties prenantes, mais a déclaré que les diplomates indonésiens avaient tenu plus de 60 "engagements" avec toutes les parties concernées.

Cette démarche s'inscrit dans un contexte de frustration au sein de l'ANASE à l'égard du Conseil administratif d'État du Myanmar, nom donné à la junte, pour son incapacité à mettre en œuvre le "consensus" de paix que son général en chef avait convenu avec l'ANASE il y a deux ans.

"Nous avons engagé presque tout le monde - le Conseil d'administration de l'État, le gouvernement d'unité nationale (NUG) et ... les groupes rebelles armés ethniques, comme le prévoyait le consensus en cinq points", a-t-elle déclaré.

"Nous avons essayé d'être aussi inclusifs que possible.

Les représentants de la junte du Myanmar et de deux groupes ethniques armés n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Un porte-parole du NUG a déclaré qu'il coopérait avec la présidence de l'ANASE, car il "s'efforce d'instaurer un dialogue de paix".

Le Myanmar est en proie à la violence et à la crise économique depuis que les militaires ont pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État en 2021 et ont lancé une répression violente contre les opposants, dont certains ont fui à l'étranger pour former un gouvernement en exil. D'autres ont rejoint des groupes de résistance armés dans tout le pays, qui se sont alliés au NUG et à plusieurs armées de minorités ethniques pour lutter contre la junte.

"L'Indonésie continue d'essayer de jouer un rôle de passerelle pour réduire le fossé profond qui sépare les parties prenantes", a déclaré M. Retno.

M. Retno s'exprimait avant la réunion des dirigeants de l'ANASE, qui se tiendra la semaine prochaine en Indonésie et qui a perdu patience à l'égard de la junte en raison de l'absence de progrès et des attaques incessantes de l'armée contre les opposants.

L'ANASE a interdit aux généraux du Myanmar d'assister à ses réunions de haut niveau tant que des progrès n'auront pas été accomplis.

Parallèlement à la diplomatie discrète de l'Indonésie, des représentants de gouvernements et de groupes de réflexion du Myanmar et de ses voisins, dont l'Inde et la Chine, ont tenu des discussions à New Delhi à la fin du mois dernier dans le cadre d'un effort secret visant à résoudre la crise du Myanmar.