L'Indonésie organise mercredi des élections d'une ampleur considérable, avec en tête la course à la succession du très populaire président Joko Widodo, dont l'influence démesurée pourrait déterminer qui prendra la tête de la troisième plus grande démocratie du monde.

Près de 259 000 candidats se disputent 20 600 postes à travers l'archipel de 17 000 îles dans le cadre de la plus grande élection d'une journée au monde, mais tous les regards sont tournés vers la présidence et le sort du programme ambitieux de M. Widodo après une décennie à la tête de l'une des plus grandes économies d'Asie et de celle qui connaît la croissance la plus rapide.

La course oppose deux anciens gouverneurs charismatiques, Ganjar Pranowo et Anies Baswedan, au favori controversé Prabowo Subianto, un ancien commandant des forces spéciales connu dans les années 1990 comme l'un des principaux lieutenants de Suharto, l'ancien homme fort de l'Indonésie.

Le ministre de la défense, Prabowo, participe à sa troisième élection après avoir perdu deux fois face à Widodo, plus connu sous le nom de Jokowi, qui soutient tacitement son ancien rival et mise sur lui en tant que candidat de la continuité pour préserver son héritage, notamment en confiant à son fils le rôle de colistier de Prabowo.

Jokowi, qui ne peut pas se représenter, n'a pas explicitement soutenu un candidat, mais son soutien implicite déteint sur Prabowo, qui, au cours de la campagne, est arrivé en tête de tous les sondages d'opinion les plus regardés en Indonésie, deux sondages réalisés la semaine dernière prévoyant qu'il remporterait la majorité des voix et éviterait un second tour.

Ces sondages donnent Prabowo avec 51,8 % et 51,9 % de soutien, tandis qu'Anies et Ganjar sont respectivement à 27 et 31 points de retard. Pour l'emporter haut la main, un candidat doit obtenir plus de 50 % des voix et 20 % des suffrages dans la moitié des provinces du pays.

"La popularité croissante de Prabowo a prouvé que Jokowi était le facteur décisif", a déclaré Arya Fernandes, du Centre indonésien d'études stratégiques et internationales.

"Mais que Prabowo puisse ou non gagner en un tour, il y a d'autres facteurs en dehors de Jokowi", a-t-il ajouté, notant que le taux de participation serait crucial pour Prabowo.

"L'effet de Jokowi a atteint son maximum.

CONTINUITÉ OU CHANGEMENT

Le résultat sera suivi de près par les investisseurs, qui verront qui prendra la direction d'une économie du Groupe des 20, riche en ressources et pesant plus de 1 300 milliards de dollars, qui, sous l'impulsion de Jokowi, s'est positionnée comme une future destination pour les multinationales de la chaîne d'approvisionnement mondiale en véhicules électriques.

Les électeurs indécis seront déterminants pour Anies, ancien gouverneur de Jakarta, et Ganjar, ancien gouverneur populiste du centre de Java, qui tenteront de forcer la tenue d'un second tour en juin entre les deux candidats arrivés en tête, un scénario qui pourrait modifier la dynamique de la course à la présidence.

Anies a fait campagne sur des promesses de changement et de prévention d'un retour en arrière dans les réformes démocratiques réalisées au cours des 25 années qui ont suivi la fin du régime autoritaire et kleptocratique de Suharto.

M. Ganjar est issu du parti au pouvoir de Jokowi et a fait campagne en grande partie sur la poursuite des politiques du président, mais il n'a pas l'appui de ce dernier, ce qui lui laisse une montagne à gravir face à Prabowo, qui poursuit un programme similaire.

Prabowo, âgé de 72 ans, a acquis une grande popularité auprès des jeunes sur les médias sociaux, grâce à un changement de marque qui a transformé son image de nationaliste au tempérament fougueux et de militaire endurci en celle d'un grand-père câlin aux pas de danse maladroits.

Le caractère plus doux de Prabowo, qui s'exprime principalement sur l'application de vidéos courtes TikTok, lui a valu l'affection des électeurs de moins de 40 ans, qui représentent plus de la moitié des 204,8 millions d'électeurs.

Mais le soutien affiché de Jokowi à Prabowo, ainsi que les allégations selon lesquelles il aurait interféré dans une décision de justice autorisant son fils à briguer la vice-présidence, ont suscité une tempête de critiques sans précédent, selon lesquelles il serait allé trop loin, s'écartant ainsi des précédents présidents qui étaient restés neutres quant à la succession de leur successeur.

Ses fidèles ont rejeté ces accusations et il n'est pas certain qu'elles aient un impact sur Prabowo.

La manœuvre de Jokowi pourrait néanmoins s'avérer payante, certains analystes y voyant une manœuvre calibrée pour conserver son influence longtemps après son départ du pouvoir.

Wasisto Raharjo Jati, analyste politique à l'Agence nationale pour la recherche et l'innovation, a déclaré que l'élection se jouerait en grande partie sur les promesses des candidats.

"L'impact de l'ingérence de Jokowi n'est pas encore connu", a-t-il déclaré.

"Les programmes des candidats seront le facteur décisif... Les promesses populistes faciles à retenir auront une grande influence".