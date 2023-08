La nomination vendredi d'un avocat spécial chargé d'enquêter sur Hunter Biden a contribué à faire en sorte que l'enquête criminelle sur le fils du président jette une longue ombre sur la campagne de réélection de son père.

Le nouveau rôle du procureur du Delaware David Weiss en tant qu'avocat spécial, annoncé vendredi, pourrait obliger le président Joe Biden à faire face à des titres désagréables et à le distraire, lui et sa campagne, alors qu'il préférerait parler de l'économie ou de la législation de sa signature lors de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2024, selon des démocrates de haut rang.

"Cela aura un impact considérable sur la réélection. Ils courent le risque d'être constamment déphasés par rapport à leur message. Chaque fois que quelqu'un passera devant un grand jury ou sera cité à comparaître, la presse ne cessera de poser des questions à ce sujet. Biden veut parler d'économie, d'armes, de sécurité nationale et il sera moins en mesure de le faire", a déclaré un démocrate de haut rang.

Les démocrates craignent également que les enquêtes des conseillers spéciaux ne prennent de l'ampleur.

"Les conseillers spéciaux trouvent toujours des choses qu'ils ne s'attendent pas à trouver. (L'enquête sur l'ancien président Bill) Clinton a commencé par une enquête sur une transaction immobilière qu'il avait faite avec Hillary lorsqu'il était gouverneur et s'est terminée avec Monica Lewinsky", a déclaré le démocrate le plus âgé.

La campagne de M. Biden n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

En juillet, Hunter Biden a plaidé non coupable d'avoir omis de payer plus de 100 000 dollars d'impôts sur plus de 1,5 million de dollars de revenus en 2017 et 2018. Il n'a pas plaidé dans une affaire distincte dans laquelle il est accusé de posséder illégalement une arme à feu tout en consommant des drogues illégales, ce qui est un crime.

Les principaux démocrates espéraient qu'un accord entre Hunter Biden et Weiss aurait permis au président de passer outre les problèmes juridiques de son fils et de reléguer la question aux enquêtes du Congrès menées par les républicains.

Mais un juge fédéral a refusé d'accepter une proposition d'accord et M. Weiss a déclaré dans un document judiciaire vendredi que les pourparlers entre les deux parties avaient été rompus depuis lors.

Un procès potentiel soulève la possibilité d'un spectacle sans précédent dans l'histoire des États-Unis : Le fils d'un président en exercice faisant face à des accusations criminelles alors que son père fait campagne pour sa réélection, probablement contre le républicain Donald Trump, qui doit lui-même faire face à au moins trois procès criminels à venir.

Les républicains ont accusé l'aîné des Biden de profiter des entreprises de son fils en Ukraine et en Chine, bien qu'ils n'aient pas encore apporté la moindre preuve d'un acte répréhensible. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré en juillet que la Chambre pourrait lancer une enquête de destitution à l'automne.

La moitié des Américains pensent que Hunter Biden a bénéficié d'un traitement de faveur de la part des procureurs qui ont tenté de parvenir à un accord, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé en juin, avant que l'accord ne tombe à l'eau. Cependant, la plupart des Américains ont déclaré que l'accord sur la culpabilité de Hunter Biden n'avait pas d'incidence sur la probabilité qu'ils votent pour Biden l'année prochaine, selon le sondage.