Marchant dans la nuit, Kimanuka a dû porter les plus petits enfants alors qu'ils marchaient péniblement sur 57 km (35 miles) jusqu'à un camp de personnes déplacées situé à l'extérieur de la capitale régionale, Goma - un lieu familier de sécurité relative face à la recrudescence des combats cette année qui ont déplacé plus d'un quart de million de personnes.

"Nous n'avons rien du tout. Regardez à l'intérieur, je n'ai rien", a déclaré Kimanuka, assis à l'extérieur d'une tente de fortune qui fuit lorsque des pluies torrentielles balaient le camp chaque jour.

Kimanuka a été déplacé pour la première fois en 2012, lorsque le M23, dirigé par les Tutsis, s'est emparé de vastes étendues de la province du Nord-Kivu et a brièvement envahi Goma avant d'être chassé par les forces congolaises et des Nations Unies en Ouganda et au Rwanda l'année suivante.

"Nous avons abandonné nos maisons pour mal dormir et mal manger dans des lieux de refuge", se souvient-elle.

Elle est revenue pour reconstruire sa vie dans sa ville natale de Rutshuru, mais cette année, de nouvelles offensives du M23 l'ont forcée à quitter la ville deux fois de plus.

Des efforts régionaux sont en cours pour résoudre le conflit, mais les combats ont ravivé les tensions diplomatiques entre le Congo et le Rwanda voisin. Le Congo accuse le Rwanda de soutenir le groupe. Le Rwanda nie cette accusation.

Le M23 cherche à faire pression sur les autorités congolaises pour qu'elles respectent les accords conclus avec les groupes armés soutenus par le Rwanda, qui prévoient notamment de permettre aux rebelles de réintégrer l'armée régulière. Ils disent également combattre d'autres milices de l'Est qui, selon eux, représentent une menace pour la communauté tutsie.

Au total, environ 280 000 personnes ont été déplacées par les attaques du M23 depuis mars, ce qui porte le nombre total de personnes déplacées en République démocratique du Congo à 5,3 millions, selon l'agence humanitaire des Nations Unies OCHA.

Ils ont non seulement perdu leurs maisons, mais aussi leurs moyens habituels de subsistance par l'agriculture de subsistance ou le commerce, créant une crise humanitaire qui a conduit le Congo à avoir le plus grand nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire au monde, selon les dernières données de l'ONU.

Dans le camp de Kanyaruchinya, les petits-enfants de Kimanuka l'ont aidée à préparer leur seul repas de la journée.

Un petit-fils attise le feu et va chercher de l'eau pour la marmite, tandis que sa petite sœur essuie soigneusement la saleté sur les quelques pommes de terre qu'ils doivent partager.

Kimanuka n'a pu acheter la nourriture que grâce à un étranger qui leur a donné du charbon de bois à vendre lorsqu'elle est allée mendier au porte-à-porte dans un village voisin.

"Je prie pour que Dieu rende notre gouvernement fort afin qu'il puisse chasser ces ... rebelles et que nous puissions rentrer chez nous", a-t-elle déclaré, après avoir tendu une petite pomme de terre à chacun des enfants.