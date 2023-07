L'indice Dow Jones Industrial Average était sur le point de mettre fin à sa plus longue série de gains en 36 ans jeudi, les gains successifs montrant que le rallye technologique de Wall Street s'étend à une plus grande partie du marché boursier.

Le Dow Jones a clôturé en hausse pendant 13 séances consécutives jusqu'à mercredi, sa plus longue série de clôtures positives depuis 1987. Il était en baisse de 0,5 % jeudi après-midi, après avoir progressé plus tôt dans la séance.

Alors que le S&P 500, qui comprend plus de 500 actions, est l'indice de référence préféré de nombreux professionnels de l'investissement, les mouvements quotidiens du Dow Jones sont largement cités dans les médias d'information, ce qui fait qu'il est largement reconnu par de nombreux Américains.

Son récent rebond intervient alors que les opérateurs sont largement convaincus que la hausse de 25 points de base des taux d'intérêt décidée mercredi par la Réserve fédérale américaine était la dernière de sa campagne de lutte contre l'inflation. Les investisseurs sont également optimistes quant à la capacité de l'économie américaine à éviter une récession.

Selon S&P Dow Jones Indices, la plus longue période de hausse du Dow Jones a été de 14 séances, en 1897.

Même après ses récents gains, le Dow Jones est resté à la traîne des autres principaux indices de Wall Street en 2023. Il a progressé de 7 % depuis le début de l'année, contre 18 % pour le S&P 500 et 35 % pour le Nasdaq.

"Le Dow Jones a été le plus à la traîne des trois grands indices, et il semble maintenant rattraper son retard. Je pense que ce rattrapage nous amène à une situation plus saine", a déclaré Art Hogan, responsable de la stratégie de marché chez B Riley Wealth.

Les 30 composants du Dow Jones ne comprennent pas les poids lourds du marché que sont Tesla, Meta Platforms, Nvidia ou Amazon, grands gagnants du rallye boursier de cette année alimenté par l'optimisme sur l'intelligence artificielle et la fin éventuelle des hausses de taux de la Fed.

"Nous constatons en fait que le marché s'élargit, et qu'il ne s'agit donc pas seulement de sept chouchous de l'intelligence artificielle", a ajouté M. Hogan.

Salesforce, Apple et Microsoft, qui font partie du Dow Jones, ont progressé de 40 % à 70 % cette année, ce qui en fait les valeurs les plus performantes du Dow Jones. Mais le Dow Jones a également été freiné par des baisses de 10 % ou plus pour Amgen, Chevron, Verizon Communications et Walgreen Boots Alliance. Dans l'ensemble, près de la moitié des composantes du Dow Jones resteront en baisse en 2023, même après avoir surperformé jusqu'à présent en juillet.

Bien que la récente série de victoires du Dow Jones soit exceptionnellement longue, sa force globale n'a pas été exceptionnelle. L'indice a progressé de 4,8 % depuis le 7 juillet, contre une hausse de 3,1 % pour le Nasdaq et de 3,4 % pour le S&P 500.

La dernière série de 13 jours de hausse du Dow Jones remonte à janvier 1987 et s'était traduite par un gain de 11,1 %.