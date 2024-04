Paris (awp/afp) - Les Bourses d'Europe continentale progressent légèrement mercredi après la publication d'un recul plus marqué qu'attendu de l'inflation en zone euro en mars, tandis que Wall Street devrait ouvrir proche de l'équilibre.

Paris progressait de 0,15%, Francfort de 0,17% et Milan de 0,24%. Londres recule de 0,34% vers 11H50 GMT.

La hausse des prix à la consommation dans la zone euro est tombée à 2,4% sur un an, grâce à une progression moins forte des prix alimentaires. Le recul est plus marqué que ce qui était attendu par les analystes interrogés par Factset et Bloomberg: en moyenne, ils tablaient respectivement sur 2,6% et 2,5%.

Quant à l'inflation sous-jacente, corrigée des prix de l'énergie et de l'alimentation, elle a aussi reculé plus que prévu à 2,9% sur un an en mars.

L'inflation se rapproche ainsi de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE), qui "bénéficie d'une certaine marge de manoeuvre grâce aux chiffres d'inflation plus faibles que prévu publiés aujourd'hui", commente Olivier Dubs, gérant chez J.P. Morgan Private Bank.

"Une baisse des taux en juin devient donc presque inévitable pour la BCE", selon Christophe Boucher, directeur des investissements de ABN AMRO IS, qui précise que "la BCE devrait encore attendre les données salariales pour confirmer que l'inflation ne rebondira pas dans les mois à venir".

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt de l'État allemand à dix ans recule à 2,38% contre 2,40% à la clôture de la veille, séance au cours de laquelle les taux ont nettement remonté.

Les contrats à terme des trois principaux indices de la Bourse de New York pointent vers une ouverture proche de l'équilibre vers 11H50 GMT. La veille, les indices ont terminé en baisse, pris dans des vents contraires, de la remontée des taux obligataires à celle des prix du pétrole.

"La hausse des prix du pétrole et des matières premières a fait monter les anticipations d'inflation, tandis que la vigueur des données économiques américaines a fait craindre que la Réserve fédérale (Fed) ne réduise pas ses taux d'intérêt autant qu'elle le souhaitait cette année", résume Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Une prise de parole du président de la Fed Jerome Powell, est attendue mercredi.

La publication de l'indice d'activité dans les services ISM aux États-Unis pour mars et du rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour mars (Enquête ADP/Stanford Lab) figurent également à l'agenda.

Le séisme survenu à Taiwan vers 00H00 GMT a pesé sur les Bourses asiatiques: Tokyo a cédé 0,97%, Shanghai 0,18%, Hong Kong 1,22%. L'indice de référence de la Bourse de Taipei, le TAIEX, a perdu 0,63%.

Nomination à Swiss Re

Le réassureur suisse Swiss Re a annoncé mercredi la nomination d'un nouveau directeur général Andreas Berger, un candidat interne, pour succéder à Christian Mumenthaler, qui va se retirer après huit ans à la tête du groupe. A Zurich, son action perdait 1,99%.

L'or record

Le prix de l'once d'or continue de battre des records en début de semaine. Elle a atteint mercredi un nouveau sommet à 2.288,40 dollars. Vers 11H45 GMT, elle valait 2.270,39 dollars, en baisse de 0,45% sur la séance.

Dans le même temps, les cours du pétrole progressent, après avoir bondi d'environ 1,7% la veille.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, prenait 0,87% à 89,69 dollars, après avoir déjà frôlé les 90 dollars le baril la veille.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, gagnait 0,86% à 85,88 dollars.

L'euro prenait 0,08% par rapport au dollar, à 1,0779 dollar pour un euro.

Le bitcoin grappillait 0,43% à 65'985 dollars.

