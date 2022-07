Quelque 22 millions d'électeurs choisiront un nouveau président, des législateurs et des fonctionnaires de comté le 9 août. L'élection est éclipsée par une sécheresse qui a laissé 4 millions de personnes dépendantes de l'aide alimentaire, tandis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie fait grimper les prix mondiaux des céréales et du carburant.

L'économie du Kenya est désormais la sixième plus grande économie d'Afrique, contre la 13e lorsque Kenyatta a pris le pouvoir en avril 2013. Une croissance annuelle moyenne de 3,8 % sur neuf ans a fait passer le produit intérieur brut de moins de 5 000 milliards de shillings (92,75 milliards de dollars) à 11 000 milliards.

Proche allié occidental, le pays le plus stable d'Afrique de l'Est accueille également les sièges régionaux de sociétés internationales comme Alphabet Inc et Visa.

Le niveau d'endettement a toutefois bondi à 9 000 milliards de shillings, soit 67 % du PIB, contre seulement 2 000 milliards, soit 40 % du PIB, lorsque Kenyatta a été élu.

"L'augmentation de la dette a été d'une rapidité alarmante", a déclaré Robert Shaw, un analyste indépendant de la politique économique basé à Nairobi.

Kenyatta, qui doit se retirer après avoir rempli deux mandats, affirme que les emprunts - dont 8 milliards de dollars de la Chine - ont financé des infrastructures indispensables et ont contribué à stimuler le développement.

Son gouvernement a modernisé le réseau ferroviaire centenaire et délabré du Kenya et a construit plus de kilomètres de routes pavées que les quatre administrations précédentes réunies - plus de 10 000, a déclaré Kenyatta au parlement en novembre.

Il a également déclaré alors que le nombre de foyers raccordés au réseau électrique avait triplé pour atteindre plus de 8 millions.

En 2018, le Fonds monétaire international a classé le Kenya comme présentant un risque élevé de surendettement. Ce risque demeure, a déclaré la semaine dernière aux journalistes Mary Goodman, chef de mission du Fonds au Kenya.

Le rendement de l'euro-obligation en dollars du Kenya à échéance 2024 a atteint un niveau record de 22 % le 15 juillet, alors que la hausse des taux d'intérêt américains et la guerre en Ukraine rendent les actifs plus risqués moins attrayants pour les investisseurs.

Mais Julius Muia, secrétaire principal au ministère des finances, a déclaré que la dette est viable en dessous de 70% du PIB, ajoutant : "L'inquiétude concernant la dette est très mal placée".

Tabitha Karanja, une candidate de l'opposition de l'Alliance démocratique unie pour le Sénat, a déclaré que l'accent mis par le gouvernement sur les infrastructures avait laissé de nombreuses personnes vulnérables derrière.

"Vous ne pouvez pas construire des routes pour des gens qui ont faim", a-t-elle déclaré.

DILEMME DE LA DETTE

Le successeur préféré de Kenyatta, le leader vétéran de l'opposition Raila Odinga, s'est engagé à renégocier les conditions de la dette afin d'allonger sa maturité et de libérer des liquidités pour financer les interventions sociales et le développement.

Son principal opposant, William Ruto, vice-président de Kenyatta, a déclaré qu'il réduirait les emprunts et stimulerait les petites entreprises afin de stimuler la croissance et de générer des revenus.

Mais la flambée du coût de la vie, que de nombreux Kenyans imputent à la corruption, est au cœur des préoccupations des électeurs.

"Les parents dont les enfants vont à l'école souffrent beaucoup. Les prix des denrées alimentaires leur font également mal", a déclaré Steve Otiende, propriétaire d'un petit magasin à Nairobi.

Le gouvernement a dépensé 12,6 milliards de shillings pour fournir de la nourriture aux communautés frappées par la faim, mais il affirme avoir besoin de plus.

"La sécheresse persistante nous a laissé un manque de ressources de plus de 15 milliards de shillings nécessaires aux interventions", a déclaré Margaret Kobia, la ministre en charge des programmes spéciaux.

DES RENDEMENTS ÉLEVÉS

Comme d'autres économies frontalières, les difficultés du Kenya ont été aggravées par le stress des marchés mondiaux, alors que les principales banques centrales commencent à inverser des années de politiques d'argent bon marché.

Les obligations internationales du Kenya ont perdu 29 % de leur valeur cette année, seules celles du Ghana ont fait pire en Afrique.

Les turbulences du marché ont forcé le Kenya à renoncer à une vente d'obligations d'un milliard de dollars le mois dernier. Le gouvernement examine des financements alternatifs et des réductions de dépenses, a déclaré Muia au ministère des finances.

Mais la prime de risque sur les bons du Trésor américain payée par la dette du Kenya dépasse désormais les 1 000 points de base traditionnellement considérés comme un marqueur de détresse.

La confiance des investisseurs pourrait être davantage ébranlée par les élections : deux des trois derniers scrutins présidentiels ont été marqués par la violence, avec 1 200 personnes tuées dans les affrontements post-électoraux en 2007.

"Il est très difficile de savoir si l'économie a la résilience nécessaire pour gérer les prochains trimestres sans crise", a déclaré Matthew Vogel, un gestionnaire de fonds basé à Londres chez FIM Partners, spécialisé dans les marchés frontières.

(1 $ = 118,6000 shillings kenyans)