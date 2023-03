New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi avec le retour de l'anxiété relative au secteur bancaire et un fléchissement en Europe, qui favorisaient un mouvement d'aversion au risque.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones rendait 1,40%, l'indice Nasdaq reculait de 1,01% et l'indice élargi S&P 500 de 1,39%.

afp/rp