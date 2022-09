New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, avec l'espoir que le marché a déjà intégré l'essentiel de ce que va dévoiler, plus tard dans la journée, la banque centrale américaine (Fed), qui devrait relever sensiblement son taux directeur.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,64%, l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, prenait 0,46% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,65%.

afp/rp