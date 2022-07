S'adressant aux législateurs, Catherine Colonna a déclaré que la situation n'était plus tenable et a accusé Téhéran d'utiliser des tactiques dilatoires et de revenir sur des positions précédemment convenues lors des discussions à Doha au début du mois, tout en poursuivant son programme nucléaire.

Les responsables occidentaux ont répété depuis février que les pourparlers entre les puissances mondiales et l'Iran n'avaient plus que quelques semaines devant eux.