LONDRES, 30 mars (Reuters) - Le service de sécurité russe FSB a annoncé jeudi avoir placé en détention un journaliste du journal américain The Wall Street Journal, soupçonné d'espionnage pour le compte des Etats-Unis.

Il s'agit de la plus grave mesure prise à l'encontre d'un journaliste étranger depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022.

Le FSB a indiqué dans un communiqué qu'il avait ouvert une procédure pénale pour espionnage à l'encontre du ressortissant américain Evan Gerchkovich, l'accusant d'avoir recueilli des informations classées secret d'État au sujet d'une usine militaire.

Le FSB n'a pas cité l'usine ni précisé où elle se trouvait, mais a indiqué avoir arrêté le journaliste dans la ville d'Ekaterinbourg, en Sibérie occidentale.

"Il a été établi qu'Evan Gerchkovich, agissant sur mandat américain, recueillait des informations classées secret d'État sur l'activité de l'une des entreprises du complexe militaro-industriel russe", a déclaré le FSB dans son communiqué, sans fournir de preuves.

Le Wall Street Journal s'est dit dans un communiqué "profondément inquiet" pour la sécurité d'Evan Gerchkovich, démentant "avec véhémence" les allégations du FSB et demandant "la libération immédiate de notre journaliste dévoué et digne de confiance".

L'ambassade américaine à Moscou n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat.

Une source diplomatique américaine a déclaré que l'ambassade n'avait pas été informée de l'incident et qu'elle cherchait à obtenir des informations sur l'affaire auprès des autorités russes.

D'autres journalistes étrangers couvrant la Russie ont exprimé leur soutien au journaliste en ligne, affirmant qu'il s'agissait d'un journaliste professionnel et non d'un espion.

Le journal russe Kommersant a rapporté qu'Evan Gerchkovich serait transporté à Moscou et détenu dans la prison de Lefortovo, un centre de détention provisoire du FSB.

Evan Gerchkovich, qui couvre la Russie depuis 2017, a précédemment travaillé au journal The Moscow Times et à l'Agence-France Presse. Ces derniers mois, il avait principalement couvert la politique russe et le conflit en Ukraine. (Reportage Reuters, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)