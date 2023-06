Les actions européennes et l'euro semblent en passe d'être perdus par rapport aux marchés américains dans les mois à venir, car l'excellente performance du début de l'année 2023 s'est évanouie face à la tiédeur des résultats économiques mondiaux et au battage médiatique autour de l'IA qui a fait des étincelles à Wall street.

Le S&P 500 a progressé de 14 % depuis le début de l'année et de plus de 20 % depuis son plus bas niveau d'octobre, ce qui le place dans un marché technique haussier. Il a dépassé le STOXX 600 européen, en hausse de 9 %, à la fin du mois de mai pour la première fois cette année.

La monnaie a également joué un rôle de frein. En dollars, le STOXX 600 est toujours à la traîne, avec un gain de 11,3 % en 2023, tandis que l'euro progresse de 1,1 %. À la mi-avril, l'euro avait gagné 3,6 % par rapport au dollar et le STOXX 600 avait progressé de plus de 14 % depuis le début de l'année lorsqu'il était exprimé en dollars.

"Par rapport aux États-Unis, les actions européennes semblent moins intéressantes et attrayantes", a déclaré Bernie Ahkong, co-responsable des investissements chez le gestionnaire de fonds UBS O'Connor Global Multi-strategy Alpha.

"Plus tôt dans l'année, nous étions tout à fait satisfaits d'autoriser un plus grand nombre de nos positions longues en Europe et d'avoir plus de positions courtes aux États-Unis, alors que maintenant nous disons consciemment 'ok, mettons une barrière plus élevée sur les positions longues en Europe et une barrière plus basse sur les positions courtes en Europe, et vice-versa pour les États-Unis'".

M. Ahkong a également souligné que les divergences entre les politiques monétaires des deux régions - avec davantage de hausses de taux et un délai plus long avant toute baisse de taux en Europe - et l'engouement pour l'intelligence artificielle favorisaient les États-Unis.

D'autres gestionnaires de fonds se détournent également de l'Europe.

L'enquête menée en juin par Bank of America auprès de 285 gestionnaires de fonds, qui gèrent 764 milliards de dollars d'actifs, a montré que l'allocation des investisseurs aux actions américaines a augmenté de 14 points de pourcentage en juin, tandis que l'allocation aux actions de la zone euro a chuté de 11 points de pourcentage.

L'allocation aux actions technologiques a peu changé en juin mais, avec une surpondération nette de 16 %, le positionnement des investisseurs est à son plus haut niveau depuis décembre 2021.

"Lorsque le secteur technologique surperforme de manière significative, l'indice américain S&P 500 surperforme ses homologues européens", a déclaré Geoffroy Goenen, responsable de la gestion fondamentale des actions européennes chez le gestionnaire de fonds Candriam.

"Ce secteur clé représente près de 50 % de l'actuel S&P 500 (si l'on inclut les médias sociaux et les biotechnologies), alors qu'en Europe, il ne représente que 10 %."

Une version à pondération égale du S&P 500, qui dilue l'impact des grandes capitalisations technologiques, affiche une hausse d'un peu moins de 4 % en 2023.

RETOURNEMENT

La surperformance du marché européen en début d'année s'explique en partie par la faiblesse des attentes. En septembre dernier, les actions européennes affichaient la plus forte décote jamais enregistrée par rapport à leurs homologues américaines. Mais cet écart de valorisation s'est réduit lorsque les prix du gaz naturel ont chuté en janvier, éliminant ainsi une grande partie des inquiétudes concernant les perspectives économiques de l'Europe.

L'espoir que l'Europe bénéficie largement de la réouverture économique de la Chine a également stimulé le sentiment. En réalité, les gains ont été largement limités aux valeurs industrielles allemandes, aux voyages et loisirs et aux grands noms du luxe, et même ces valeurs sont tombées à leur plus bas niveau en sept semaines à la fin du mois de mai.

"Les actions européennes ont connu une période faste au cours du quatrième trimestre de l'année dernière et du premier trimestre de cette année", a déclaré Graham Secker, stratège en chef pour les actions européennes chez Morgan Stanley.

"Cela a commencé à changer au cours des deux derniers mois, car le sentiment autour de la Chine s'est à nouveau affaibli", a-t-il déclaré, soulignant également la surperformance des valeurs technologiques et les données macroéconomiques européennes qui se sont améliorées.

L'économie de la zone euro était en récession technique au premier trimestre, comme l'ont montré les données de l'agence européenne de statistiques Eurostat la semaine dernière.

"Pour nous, l'Europe et les États-Unis ne sont pas beaux à voir", a déclaré Hani Redha, gestionnaire de portefeuille mondial multi-actifs chez PineBridge. "Mais l'Europe semble encore moins attrayante que les États-Unis, parce que les bonnes données temporaires de l'Europe vont vraiment se retourner.

L'indice de surprise économique européen de Citi montre que les données de la zone euro n'ont pas répondu aux attentes depuis des semaines, alors qu'aux États-Unis, les données ont dépassé les prévisions.

Cette situation se répercute également sur les marchés des changes, où l'euro a chuté de 1,8 % depuis ses sommets de début mai, malgré une reprise cette semaine. Selon les analystes de Barclays, cette situation est due à la "toile de fond macroéconomique difficile" du ralentissement de la croissance en Europe et en Chine, et de la résistance des données aux États-Unis.

"L'euro devrait se débattre dans les semaines à venir dans l'attente d'un déclencheur de croissance mondiale plus positif, potentiellement sous la forme d'une stimulation de la Chine", affirment-ils.