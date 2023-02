La réunion des ministres des affaires étrangères du G20 des 1er et 2 mars se tiendra quelques jours après une réunion des chefs des finances du bloc à Bengaluru, où ils se sont disputés sur la condamnation de la Russie pour la guerre, n'ont pas réussi à trouver un consensus sur une déclaration commune et se sont contentés d'un document sommaire.

Le résultat était similaire à celui d'un sommet du G20 à Bali en novembre dernier, lorsque l'Indonésie, pays hôte, a également publié une déclaration finale reconnaissant les différences.

En juillet dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a quitté une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, également à Bali, après que l'Occident ait vivement dénoncé la guerre.

La réunion de New Delhi verra la participation de Lavrov, du secrétaire d'État américain Antony Blinken et du Britannique James Cleverly, tandis que la Chine devrait envoyer son ministre des affaires étrangères, Qin Gang. En tout, des représentants de 40 pays, dont des non-membres du G20 invités par l'Inde, et des organisations multilatérales seront présents.

Le bloc G20 comprend les riches démocraties du G7, ainsi que la Russie, la Chine, l'Inde, l'Australie, le Brésil et l'Arabie saoudite, entre autres pays.

Une réunion des ministres des affaires étrangères des pays du Quadrilatère - États-Unis, Inde, Australie et Japon - est également prévue en marge du sommet.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi souhaite orienter la réunion de cette semaine vers des questions telles que le changement climatique et la dette des pays en développement, a déclaré un responsable du ministère indien des affaires étrangères qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

L'Inde ne veut pas que l'Ukraine domine l'événement, mais elle sera en tête de l'ordre du jour, a déclaré le fonctionnaire. Il a toutefois ajouté que New Delhi avait "l'intention de continuer à jouer le rôle de la voix du Sud et de soulever les questions pertinentes pour la région".

La réunion des ministres des affaires étrangères sera également surveillée pour voir comment se déroulent les tensions entre Washington et Pékin, notamment au sujet de la guerre en Ukraine.

La Chine, ainsi que la Russie, ont refusé de signer la déclaration sommaire des chefs des finances à Bengaluru.

Plus tôt dans la journée de lundi, la Chine a accusé les États-Unis de "mettre en danger" la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan après qu'un avion militaire américain P-8A Poseidon de patrouille et de reconnaissance maritime a traversé cette voie d'eau sensible.

TENSIONS ENTRE BALLONS

Les relations entre les États-Unis et la Chine ont été tendues ce mois-ci après que l'armée américaine a abattu ce qu'elle considère être un ballon espion chinois qui avait dérivé au-dessus des États-Unis. La Chine affirme que le ballon était un navire de recherche civil qui a accidentellement dévié de sa trajectoire, qualifiant la réponse américaine de réaction excessive.

La dispute a incité Blinken à reporter une visite prévue à Pékin.

Le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, a déclaré que la gestion américaine de l'incident du ballon avait été "inimaginable" et "hystérique".

New Delhi a cherché à marcher sur une ligne neutre délicate sur la guerre Russie-Ukraine.

Alors que Modi a déclaré au président russe Vladimir Poutine que l'heure n'était pas à la guerre, l'Inde a refusé de blâmer Moscou pour le conflit, cherchant une solution diplomatique et augmentant fortement ses achats de pétrole russe.

Les divergences sur le conflit se manifesteront à nouveau lors de la réunion de cette semaine, a déclaré Anil Wadhwa, ancien diplomate indien et chercheur distingué à la Vivekananda International Foundation de New Delhi.

"Il est peu probable que les ministres des affaires étrangères du G20 puissent s'entendre sur un langage commun suggérant des moyens et des mécanismes pour gérer la situation en Ukraine", a-t-il déclaré.

"Les raisons sont nombreuses mais la question la plus importante est que la situation en Ukraine est devenue extrêmement fluide."