La hausse constante du marché boursier américain semble attirer les investisseurs, comme le montre une mesure du positionnement sur le marché.

Le positionnement des investisseurs discrétionnaires - une cohorte qui comprend tous les gestionnaires de portefeuille et les investisseurs individuels - est sorti de sa fourchette de sous-pondération d'un an et est passé au-dessus de la position neutre pour la première fois depuis février, selon les données de la Deutsche Bank vendredi.

Cela a fait passer la mesure de la banque du positionnement total des investisseurs sur les actions à la surpondération la semaine dernière pour la première fois en plus de 16 mois, ont déclaré les stratèges de la banque dans une note.

"Le bond du positionnement discrétionnaire cette semaine est dû en grande partie à une forte hausse du sentiment des sondages, qui est passé d'une position baissière nette à une position fortement haussière en une semaine", ont écrit les stratèges.

Ce changement intervient après des mois au cours desquels les investisseurs discrétionnaires sont restés sur la touche alors que les investisseurs systématiques - les fonds qui adoptent une approche répétée basée sur des données et qui s'appuient sur des ordinateurs pour identifier les opportunités d'investissement - ont été des acheteurs réguliers, selon la Deutsche Bank.

Selon les observateurs du marché, la hausse constante des actions pourrait attirer les investisseurs systématiques. La semaine dernière, l'indice S&P 500 a étendu son gain à 20 % par rapport à son niveau le plus bas d'octobre, ce qui est l'une des définitions d'un marché haussier.

"Les acheteurs attirent d'autres acheteurs", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder. "C'est en quelque sorte la mentalité du troupeau.

Par le passé, un gain de 20 % par rapport aux niveaux les plus bas du marché baissier a été le signe d'une nouvelle hausse des actions.

Selon une analyse de Reuters, lors de quatre des six derniers marchés baissiers, l'indice S&P a progressé de 20 % ou plus au cours des six mois qui ont suivi.

Lundi, le S&P 500 était en hausse de 0,71 %, à 4 329,26, un plus haut de 10 mois, soit une augmentation d'environ 21 % par rapport à son plus bas niveau d'octobre.

Bien entendu, de nombreux risques subsistent pour les investisseurs en actions. Les participants au marché attendent les données sur les prix à la consommation aux États-Unis mardi, suivies de la conclusion de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale un jour plus tard.