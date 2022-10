La "prime de terme" des obligations américaines est de retour et jette une ombre sur le long terme : McGeever

Les rendements sur l'ensemble de la courbe atteignent des sommets pluriannuels, la Réserve fédérale ayant augmenté les taux d'intérêt pour lutter contre une inflation qui n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans, tandis que le risque de duration - la sensibilité accrue d'une obligation aux variations de prix sur des périodes plus longues - pèse également sur les titres à long terme.

Cependant, la "prime de terme" est de retour. Il s'agit de la compensation exigée par les investisseurs pour assumer le risque de taux d'intérêt pendant la durée de vie d'une obligation, ou, en d'autres termes, pour acheter une obligation à plus longue échéance plutôt que de renouveler une dette à plus court terme.

Après des décennies de déclin, jusqu'en territoire négatif, la prime de terme augmente à nouveau. Un changement séculaire est peut-être en cours.

Il n'existe pas de formule fixe pour la calculer, les estimations peuvent donc varier considérablement. Mais trois modèles différents de la Fed racontent tous la même histoire : que ce soit en raison de craintes concernant l'inflation, la liquidité ou les risques liés à l'offre et à la demande, les investisseurs veulent être payés à un taux d'intérêt plus élevé pour prêter à l'Oncle Sam à long terme.

GRAPHIQUE : Prime de terme du Trésor américain à 10 ans

GRAPHIQUE : Prime à terme des États-Unis dans 10 ans

GRAPHIQUE : Prime de terme américaine à 10 ans (obligation à coupon zéro)

"Nous sommes dans une phase tectonique de la politique monétaire et vous obtenez des dislocations d'actifs dans tous les domaines, y compris les obligations longues", a déclaré Solomon Tadesse, responsable des stratégies Quant pour l'Amérique du Nord chez Société Générale.

Le dysfonctionnement des obligations à long terme peut rapidement se propager au reste du complexe obligataire et aux marchés financiers en général, comme en témoigne l'explosion des gilts à 30 ans il y a quelques semaines, qui a gelé le marché hypothécaire britannique, forcé la Banque d'Angleterre à intervenir et fait chuter la livre sterling à un niveau record par rapport au dollar.

La semaine dernière, les Treasuries à 30 ans ont mis fin à une longue baisse. Mais dans un contexte de forte incertitude et de volatilité, c'est dans cette partie illiquide et sensible aux prix de la courbe que l'on verra le canari dans la mine de charbon du marché du Trésor.

"La préoccupation est que, si cette incertitude élevée persiste, elle pourrait potentiellement déclencher des vendeurs forcés, dont l'impact sur le marché pourrait être assez prononcé. Les choses pourraient faire boule de neige à partir de là", a déclaré Mark Cabana, responsable de la stratégie des taux américains chez Bank of America.

"Le marché est fragile, et par définition, lorsque les choses sont fragiles, elles peuvent se briser facilement."

CELA N'A AUCUN SENS

Pendant la majeure partie des 50 dernières années, la prime de terme a été positive, et depuis le début des années 1980, elle a baissé, suivant la trajectoire générale des taux d'intérêt à la baisse. Les milliers de milliards de dollars d'obligations achetées par la Fed en réponse à la crise financière de 2007-2009 ont ensuite poussé la prime de terme en territoire négatif.

Mais la Fed relève maintenant les taux de manière agressive et a commencé à réduire ses avoirs en actifs. On s'inquiète de savoir d'où viendra la demande marginale pour les obligations à long terme - de nombreuses banques centrales étrangères vendent des Treasuries à des fins d'intervention sur le marché des devises, et la banque centrale américaine se retire également.

La semaine dernière, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a insisté sur le fait que le marché obligataire fonctionne sans problème, mais a déclaré que des mesures étaient prises pour améliorer sa résilience dans un environnement de baisse de la liquidité et de hausse de la volatilité mondiale.

GRAPHIQUE : Indice de volatilité 'MOVE' du marché du Trésor américain

Mme Yellen n'a pas mentionné de partie particulière de la courbe, mais la partie longue est la plus vulnérable, en partie à cause de la faible liquidité des obligations "off-the-run" par rapport au papier "on-the-run".

Les bons du Trésor "on-the-run" sont les émissions les plus récentes d'une maturité particulière et sont plus fortement négociés. Une obligation de 30 ans achetée et conservée jusqu'à son échéance par un fonds de pension, par exemple, devient rapidement "off-the-run", de sorte que le risque de liquidité finit par augmenter la prime de terme.

Andrew Brenner, responsable des titres à revenu fixe internationaux chez NatAlliance Securities, estime que la liquidité des bons du Trésor "off-the-run" peut être inférieure d'environ 30 % à celle des obligations "on-the-run".

Au cours de la semaine du 21 octobre, le prix de l'obligation à 30 ans a baissé pour la huitième semaine consécutive, la plus longue série de ventes depuis 2004.

En termes de rendement, la hausse de 33 points de base au cours de cette semaine a été la plus importante depuis mars 2020 et la quatrième plus importante depuis la grande crise financière. Comme d'autres parties de la courbe, le rendement à 30 ans est à son plus haut niveau depuis plus d'une décennie.

Si la Fed parvient à faire baisser l'inflation ou si l'économie entre en récession, davantage d'investisseurs afflueront vers les obligations à 30 ans. Mais à l'heure actuelle, ils ne sont pas suffisamment payés pour s'engager dans des obligations à long terme, en particulier celles à 30 ans.

"Je n'irais pas au-delà de trois ans. Vous obtenez 4,10 % pour cinq ans. Peut-être. Ou 4,10 % pour 30 ans ? Cela n'a aucun sens", a déclaré Brenner de NatAlliance Securities.

