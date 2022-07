Le nouveau service de tenue de marché s'étend à près de 40 actions populaires telles que Tesla, Alphabet et Apple, ainsi qu'aux fonds qui suivent le S&P 500 et le Nasdaq, a déclaré Phillip, ajoutant que le service a été lancé en réponse à la demande des clients.

Il fonctionne de 9 heures à 17 heures, heure de Singapour (0100 GMT à 0900 GMT), ce qui est en grande partie en dehors des heures de négociation normales et des heures de pré et post-marché des marchés américains qui fonctionnent entre 0800 GMT et 0000 GMT. La taille minimale de la transaction est de 20 000 $ et les prix seront cotés via la plateforme de négociation de Phillips.