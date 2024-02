Ioulia Navalnaïa, la veuve du leader de l'opposition russe Alexeï Navalnaï, a déclaré lundi qu'elle poursuivrait le combat de son mari pour une Russie libre et a appelé ses partisans à combattre le président Vladimir Poutine avec plus de fureur que jamais.

"Je veux vivre dans une Russie libre, je veux construire une Russie libre", a déclaré Mme Navalnaya dans un message vidéo intitulé "Je poursuivrai le travail d'Alexeï Navalny".

"Vladimir Poutine a tué mon mari", a déclaré Mme Navalnaya, ajoutant qu'elle travaillerait avec le peuple russe pour lutter contre le Kremlin et créer une nouvelle Russie.

Le Kremlin a nié toute implication dans sa mort.

"En tuant Alexei, Poutine a tué une moitié de moi - une moitié de mon cœur et une moitié de mon âme", a déclaré Mme Navalnaya.

"Mais il me reste l'autre moitié, et elle me dit que je n'ai pas le droit d'abandonner. Je continuerai le travail d'Alexei Navalny, je continuerai à me battre pour notre pays".

"Je vous invite à vous tenir à mes côtés", a-t-elle ajouté. "Je vous demande de partager la rage avec moi. La rage, la colère, la haine envers ceux qui ont osé tuer notre avenir".

Mme Navalnaya a accusé les autorités russes d'avoir caché le corps de M. Navalny et d'avoir attendu que les traces de l'agent neurotoxique Novichok disparaissent de son corps.

"Nous savons exactement pourquoi Poutine a tué Alexeï il y a trois jours", a-t-elle déclaré. "Nous vous en parlerons bientôt. Nous allons certainement découvrir qui a exactement commis ce crime et comment. Nous donnerons les noms et montrerons les visages.