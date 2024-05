L'indice Dow Jones Industrial Average a brièvement franchi le seuil des 40 000 points pour la première fois jeudi. Il s'agit de la hausse la plus rapide de 10 000 points de l'indice des valeurs vedettes, alimentée par de solides résultats trimestriels et des paris croissants sur une réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

L'indice a dépassé son précédent record de 39 935,04 points, atteint mercredi, et a récupéré près de 40 % de son plus bas niveau d'octobre 2022. À 10:33 a.m. ET, le Dow Jones était en hausse de 0,2 % à 39 984,95.