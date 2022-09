Le Kosovo, dont l'ethnie albanaise est prédominante, a cherché à contraindre les Serbes de souche à accepter l'autorité de Pristina dans les affaires bureaucratiques de routine depuis qu'il a gagné son indépendance en 2008 après un soulèvement de près de dix ans contre le régime répressif de la Serbie.

En annonçant la date limite du 31 octobre pour que les automobilistes remplacent les plaques d'immatriculation serbes par celles émises par Pristina, le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a décrit cette décision comme "ni plus ni moins qu'une expression de l'exercice de la souveraineté".

Mercredi, le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré qu'il ne pensait pas qu'un accord avec le Kosovo sur cette question était possible. "A partir du 1er septembre, (le Kosovo) va ... essayer de forcer les Serbes à changer de plaque, .... Je ne pense pas qu'ils auront un grand succès", a-t-il déclaré aux journalistes.

L'année dernière, une tentative de mise en œuvre de l'immatriculation des voitures s'est heurtée aux protestations des Serbes du nord, qui sont soutenus par Belgrade et vivent près de la frontière du Kosovo avec la Serbie. Les tensions ont à nouveau éclaté le mois dernier après que Pristina a annoncé que la règle entrerait en vigueur le 1er septembre, ce qui a incité les Serbes de souche à dresser des barrages routiers.

Les tensions se sont apaisées après que Kurti, sous la pression des États-Unis et de l'UE, a accepté de reporter le changement. Les barrages routiers ont été levés sous la surveillance de l'OTAN, qui compte environ 3 700 soldats de la paix au Kosovo.

Le ministère de la défense de Serbie, qui refuse de reconnaître le Kosovo indépendant et le considère comme faisant partie intégrante du territoire serbe, a déclaré mercredi qu'il avait intensifié l'entraînement de certaines de ses troupes en garnison près de la frontière avec le Kosovo.

"L'entraînement est effectué afin de maintenir un haut degré de préparation au combat des unités engagées et leur capacité à réagir rapidement en cas de besoin et à assurer la paix et la sécurité le long de la ligne administrative", a déclaré le ministère.

Mais le major général Ferenc Kajari, commandant de la mission de maintien de la paix de l'OTAN au Kosovo, a cherché à dissiper les craintes d'un conflit imminent alors que les soldats de la paix se déployaient dans toute la région pour prévenir l'éventualité de violences.

"Nous ne voyons aucune sorte d'indication même d'une préparation à une guerre .... Ceux qui pensent de manière responsable ne devraient pas parler de guerre", a déclaré Kajari, un Hongrois, dans une interview à Reuters mercredi.

Les pourparlers entre le Kosovo et la Serbie sous les auspices de l'Union européenne et des émissaires américains n'ont jusqu'à présent pas permis de résoudre la question, bien que Belgrade et Pristina aient conclu la semaine dernière un accord sur l'utilisation des documents d'identité personnels.

Les Serbes représentent 5 % des 1,8 million d'habitants du Kosovo. La Serbie accuse le Kosovo de bafouer les droits de cette minorité ethnique, une accusation démentie par Pristina.

Le Kosovo est reconnu par une centaine de pays, dont les États-Unis et tous les membres de l'UE sauf cinq, mais pas par un certain nombre d'autres États, notamment la Russie et la Chine.