Le produit intérieur brut (PIB) du Brésil a baissé de 0,2 % au cours du trimestre clos en décembre par rapport au trimestre précédent, a annoncé l'agence officielle de statistiques IBGE, ce qui correspond à la baisse prévue par un sondage Reuters auprès des économistes.

La plus grande économie d'Amérique latine a connu une contraction de 0,3 % dans l'industrie au cours de la période, tandis que l'agriculture et les services ont augmenté de 0,3 % et 0,2 %, respectivement, a déclaré l'IBGE.

L'économie brésilienne a connu une croissance de 1,9 % au cours du quatrième trimestre de 2021, inférieure à la hausse prévue de 2,2 %.

En conséquence, le PIB du pays a augmenté de 2,9 % en 2022, perdant de la vitesse par rapport à l'expansion post-pandémique de 5 % en 2021, mais affichant tout de même des résultats bien meilleurs que ceux initialement estimés au début de l'année dernière.

En 2022, le secteur des services a grimpé de 4,2 % et l'industrie a enregistré une croissance de 1,6 %, tandis que l'agriculture a chuté de 1,7 %, affectée par une baisse de la production de soja, principale culture du Brésil.

Du côté de la demande, la consommation des ménages a augmenté de 4,3 %, tandis que les dépenses publiques ont augmenté de 1,5 % et les investissements de 0,9 %.

Joao Savignon, responsable de la recherche macroéconomique chez Kinitro, a déclaré que l'économie est toujours en perte de vitesse, mais que le ralentissement peut être partiellement compensé en 2023 par la résilience de la consommation des ménages et de meilleurs résultats agricoles, conduisant à une croissance prévue du PIB de 1,2 %.

Les économistes privés interrogés chaque semaine par la banque centrale s'attendent à une légère hausse du PIB de 0,84 % cette année.

La performance annuelle de 2022 a été favorisée par la force du secteur des services, qui a montré une expansion dans toutes les activités étudiées, ainsi que par l'amélioration du marché du travail et les stimuli fiscaux de l'ancienne administration du président Jair Bolsonaro dans sa tentative de réélection.

L'élection a été remportée par le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui, avec ses ministres et alliés, a souligné que le niveau du taux d'intérêt de référence du pays, maintenu à 13,75 % depuis septembre, son plus haut niveau en six ans, pour combattre l'inflation, pourrait étouffer l'économie et provoquer des perturbations sur le marché du crédit.

Le Secrétariat de la politique économique (SPE) du ministère des finances a averti dans un communiqué que le niveau actuel des taux d'intérêt aggrave les conditions du crédit bancaire et non bancaire, ce qui représente un risque pour l'activité économique cette année en rendant difficile pour les entreprises de renouveler leur dette.

D'un autre côté, la SPE a souligné que la récolte record de céréales de cette année et les mesures gouvernementales, telles que l'augmentation du salaire minimum et une plus grande exemption de l'impôt sur le revenu pour les travailleurs à faible revenu, pourraient contribuer à stimuler l'activité.