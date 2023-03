Lundi, une alliance d'opposition a désigné Kilicdaroglu, président du Parti républicain du peuple (CHP), comme son candidat pour affronter le président Erdogan lors des élections du 14 mai, considérées comme les plus importantes de l'histoire moderne de la Turquie.

Ses perspectives ont peut-être été stimulées par un accord de dernière minute visant à réunir un bloc d'opposition qui s'était divisé vendredi sur la question de savoir s'il devait être le candidat.

Après un drame politique de 72 heures, les six partis ont convenu que les maires populaires d'Istanbul et d'Ankara feraient office de vice-présidents s'il venait à vaincre Erdogan.

Kilicdaroglu profiterait également du triomphe de l'opposition en 2019, lorsque le CHP a battu l'AKP (Parti AKP) d'Erdogan à Istanbul et dans d'autres grandes villes lors d'élections locales, grâce au soutien d'autres partis d'opposition.

Une crise du coût de la vie au milieu d'une inflation galopante et des années de troubles économiques ont érodé le soutien d'Erdogan, donnant à Kilicdaroglu un autre avantage.

"Nous gouvernerons la Turquie avec des consultations et des compromis", a déclaré Kilicdaroglu à plusieurs milliers de partisans qui l'acclamaient devant le siège du Parti de la Félicité, l'un des six du bloc d'opposition.

"Nous établirons ensemble la règle de la moralité et de la justice", a-t-il ajouté.

Les détracteurs de Kilicdaroglu affirment qu'il n'a pas le pouvoir de rassemblement et de captation d'Erdogan, et qu'il n'a pas de vision claire ou convaincante de ce à quoi ressemblera l'ère post-Erdogan.

Ses partisans soulignent sa réputation de bureaucrate éthique, a déclaré Gonul Tol, responsable du programme Turquie du groupe de réflexion Middle East Institute, basé à Washington.

"Ce n'est pas un homme corrompu. Il ne vole pas", a-t-elle déclaré.

"Il veut conclure sa carrière politique comme la personne qui a ressuscité la démocratie turque, c'est pourquoi il est l'homme idéal."

ÉLECTION SERRÉE

Les sondages laissent présager un scrutin présidentiel et parlementaire serré, qui décidera non seulement de l'identité du dirigeant de la Turquie, mais aussi de la manière dont elle est gouvernée, de la direction que prend son économie et du rôle qu'elle peut jouer pour apaiser le conflit en Ukraine et au Moyen-Orient.

Pourtant, beaucoup se demandent si l'ancien fonctionnaire, sérieux et parfois fougueux, peut battre Erdogan, le plus ancien dirigeant du pays, dont le charisme en campagne a contribué à plus d'une douzaine de victoires électorales en deux décennies.

Sa nomination intervient un mois après que deux énormes tremblements de terre aient laissé le sud-est de la Turquie en ruines, et déclenché une vague de critiques à l'encontre du gouvernement pour la mauvaise réponse à la catastrophe et des années de normes de construction médiocres.

Les premiers sondages réalisés depuis les tremblements de terre avaient suggéré qu'Erdogan était en mesure de conserver largement son soutien malgré la catastrophe. Mais l'émergence d'une opposition unie, même après un retard dans le choix de son candidat, pourrait s'avérer un plus grand défi pour l'homme fort, selon les analystes.

ENTRÉE EN POLITIQUE

Les politiques économiques peu orthodoxes d'Erdogan, y compris les réductions des taux d'intérêt lorsque l'inflation a grimpé en flèche au-dessus de 85% l'année dernière, ont mis les ménages à rude épreuve et déclenché une série de krachs monétaires depuis 2018.

Ces difficultés présentent une ouverture historique pour Kilicdaroglu, un ancien économiste, pour mettre fin au règne d'Erdogan qui a commencé lorsque l'AKP est arrivé au pouvoir pour la première fois en 2002.

Lors de cette élection, il est entré au Parlement pour le CHP de centre-gauche, un parti créé par le fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Ataturk, qui a eu du mal à dépasser sa base laïque pour toucher les Turcs conservateurs.

Ces dernières années, il a parlé de son désir de guérir les vieilles blessures avec les musulmans pieux et les Kurdes, y compris les groupes de Diyarbakir qu'il a rencontrés et dont il a reconnu que le CHP les avait contrariés par le passé.

Mais Kilicdaroglu a eu du mal à maintenir son élan. Des sondages récents ont montré que le soutien d'Erdogan avait légèrement augmenté depuis l'été dernier grâce à des mesures incluant une augmentation du salaire minimum.

Après le tremblement de terre, Kilicdaroglu a adopté un ton plus combatif qui l'a aidé à consolider sa propre base, selon le chercheur Nezih Onur Kuru. Mais cela l'a empêché de séduire les électeurs indécis.

"En temps de crise, les électeurs du centre et de la droite - qui représentent plus de 60% de l'électorat - recherchent des messages unificateurs et axés sur les résultats de la part des politiciens. Kilicdaroglu n'a pas fait cela", a déclaré Kuru, du cabinet d'études Toplumsal Etki Arastirmalari Merkezi (TEAM).

"Cela n'a pas aidé l'opposition dans son ensemble".

GRAVIR LES ÉCHELONS

Kilicdaroglu s'est fait connaître en tant que militant anti-corruption du CHP, apparaissant à la télévision pour brandir des dossiers contre des fonctionnaires qui ont conduit à des démissions très médiatisées. En 2009, il a perdu une élection en tant que candidat du CHP à la mairie d'Istanbul.

L'année suivante, il est élu sans opposition à la tête du CHP après la démission de son prédécesseur à la suite d'un scandale.

Lors de ce congrès du parti, une chanson de campagne a retenti dans une salle comble, le décrivant comme un homme "propre et honnête".

Vêtu d'une chemise rayée et d'un blazer noir, Kilicdaroglu a déclaré à ses partisans en liesse : "Nous arrivons au pouvoir. Nous venons pour protéger les droits des pauvres, des opprimés, des travailleurs et des ouvriers".

Son élection a alimenté les espoirs du parti d'un nouveau départ, mais le soutien au CHP n'a pas réussi depuis à dépasser environ 25%.

Pourtant, Kilicdaroglu est considéré comme ayant discrètement réformé le parti et écarté les "kémalistes" purs et durs qui épousent une version rigide des idées d'Atatürk, tout en promouvant des membres considérés comme plus proches des valeurs sociales-démocrates européennes.

Le commentateur politique Murat Yetkin a déclaré que Kilicdaroglu n'a pas réussi jusqu'à présent à transformer complètement le CHP en raison d'une "culture politique statique".

" GANDHI KEMAL "

Avant d'entrer en politique, Kilicdaroglu, 74 ans, a travaillé au ministère des finances, puis a présidé l'institution d'assurance sociale de Turquie pendant la majeure partie des années 1990. Dans ses discours, Erdogan dénigre fréquemment sa performance dans ce rôle.

Né dans la province orientale de Tunceli, il est fils de fonctionnaire et Alevi, un groupe qui représente 15 à 20 % des 85 millions d'habitants de la Turquie et qui suit une foi s'inspirant des traditions musulmanes chiites, soufies et folkloriques anatoliennes.

Kilicdaroglu a reconnu être alévi mais évite généralement la question. Les croyances des Alévis les mettent en porte-à-faux avec la majorité musulmane sunnite du pays.

Surnommé par les médias turcs "Gandhi Kemal" en raison d'une ressemblance passagère avec son apparence légère et à lunettes, il a capté l'imagination du public en 2017 lorsqu'il a lancé sa "Marche pour la justice" de 450 km d'Ankara à Istanbul au sujet de l'arrestation d'un député du CHP.

Kilcdaroglu a orchestré l'alliance du CHP avec l'IYI et le Parti de la Félicité lors des élections générales de 2018, ouvrant la voie au succès des élections locales l'année suivante.

Dans le premier coup substantiel d'Erdogan en tant que leader de l'AKP, le CHP a remporté des mairies à Istanbul, Ankara et d'autres villes grâce à l'alliance et au soutien des électeurs d'un grand parti pro-kurde.

Mais Kilicdaroglu pourrait avoir du mal à reproduire la victoire de 2019 sur la scène nationale, où les défaites électorales précédentes du CHP se profilent, a déclaré Emre Peker, directeur Europe à Eurasia Group.

"Erdogan peindra Kilicdaroglu comme un perdant", a-t-il déclaré.