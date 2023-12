La Hongrie a réaffirmé mercredi son opposition au projet d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, préparant ainsi le terrain pour un affrontement lors du sommet des dirigeants de l'UE qui se tiendra cette semaine.

Le Premier ministre Viktor Orban, qui se targue d'entretenir des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine, a déclaré devant le parlement national que l'adhésion accélérée de l'Ukraine voisine à l'UE ne servirait ni les intérêts de la Hongrie ni ceux de l'Union.

"Si l'on considère les chiffres, les analyses économiques et que l'on prend au sérieux le fait que les négociations (avec l'Ukraine) viseraient à accorder l'adhésion... alors nous devons dire que cette idée est absurde, ridicule et non sérieuse", a déclaré M. Orban.

Ses commentaires contrastent fortement avec ceux de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a exhorté les 27 États membres à soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra" après l'invasion massive de la Russie en février de l'année dernière.

"Outre notre soutien politique, l'Ukraine a également besoin de notre soutien financier durable", a déclaré Mme von der Leyen devant le Parlement européen.

"Nous devons donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour être forte aujourd'hui, afin qu'elle puisse être plus forte demain à la table des négociations pour une paix durable et juste pour l'Ukraine.

M. Orban a menacé d'opposer son veto aux propositions visant à permettre à Kiev d'entamer des négociations d'adhésion et de bénéficier d'une aide financière et militaire substantielle provenant du budget de l'Union européenne.

Kiev souhaite adhérer à l'UE et nouer des alliances avec l'Occident afin de s'éloigner davantage de Moscou. Un soutien économique de 50 milliards d'euros (54 milliards de dollars) et une aide militaire de 20 milliards d'euros seraient essentiels pour l'Ukraine, qui s'inquiète de plus en plus de l'avenir de l'aide militaire de l'Occident.

DIFFÉRENDS

La Commission européenne, l'organe exécutif de l'UE, a proposé que le sommet de cette semaine prenne la décision d'entamer les négociations d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine une fois que celle-ci aura rempli les quatre conditions énoncées précédemment. Elle a suggéré que cela pourrait se produire en mars.

Mme Von der Leyen a déclaré que les lois adoptées par l'Ukraine la semaine dernière, notamment sur les minorités nationales, une question soulevée par la Hongrie, permettaient de s'acquitter de trois des tâches restantes, ce qui signifie qu'il n'en manque plus qu'une : une nouvelle loi sur le lobbying visant à contrôler les oligarques.

M. Orban, qui affirme que les droits de dizaines de milliers de membres de sa famille ethnique vivant dans l'ouest de l'Ukraine sont bafoués, a contesté cette interprétation.

"Il y a trois domaines dans lesquels, selon la Commission elle-même, les conditions n'ont pas été remplies : la corruption, l'action contre les oligarques et la question des minorités", a déclaré M. Orban.

Budapest étudie la nouvelle loi adoptée par l'Ukraine sur les minorités, mais elle ne garantira pas les mêmes droits que ceux dont jouissaient les Hongrois vivant en Ukraine jusqu'en 2015, a-t-il déclaré.

M. Orban a déclaré que les conséquences potentielles de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE sur le budget de l'Union n'avaient pas été évaluées et a cité les estimations allemandes selon lesquelles une adhésion à part entière entraînerait 190 milliards d'euros de dépenses supplémentaires sur le budget de l'UE pour les sept années à venir.

Entre-temps, la Commission devrait débloquer cette semaine l'accès de la Hongrie à 10 milliards d'euros qui avaient été précédemment gelés en raison des craintes que Budapest n'ait porté atteinte à l'équilibre des pouvoirs démocratiques dans le pays.

(1 dollar = 0,9273 euro)