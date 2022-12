Le dernier rebond du S&P 500 s'est arrêté la semaine dernière, car des données économiques plus fortes que prévu ont alimenté les craintes que la Fed doive maintenir les taux d'intérêt plus longtemps dans sa tentative d'écraser l'inflation, ce qui pourrait provoquer une récession. L'indice a rebondi d'environ 10 % depuis ses plus bas d'octobre, mais reste en baisse de plus de 17 % sur l'année.

La trajectoire des actions dans un avenir proche pourrait dépendre du rapport de mardi sur l'indice des prix à la consommation, qui montre que l'inflation réagit au cycle de hausse de la Fed le plus agressif depuis les années 1980. Des données plus chaudes que prévu pourraient renforcer les craintes d'une augmentation de la politique de la Fed, ce qui mettrait les actions sous pression.

"Si l'IPC se situe au nord des attentes ou même ne diminue pas du tout, cela ne sera pas positif pour le marché", a déclaré Tom Hainlin, stratège d'investissement national chez U.S. Bank Wealth Management.

Les rapports sur l'IPC ont été les catalyseurs de fluctuations importantes sur les marchés cette année, le S&P 500 ayant bougé en moyenne d'environ 3 % dans un sens ou dans l'autre au cours des six dernières publications de l'IPC, contre un mouvement quotidien moyen d'environ 1,2 % sur la même période.

Cela inclut une publication de l'inflation le 13 septembre qui a déclenché une vente de 4,3 % et un rapport du 10 novembre montrant une inflation plus faible que prévu qui a alimenté une hausse de 5,5 % et aidé les actions à prolonger leur dernier rallye. Une deuxième série de données bénignes pourrait renforcer les arguments en faveur d'un pic d'inflation et soutenir davantage les actions.

"Généralement, les rapports sur l'IPC ont été assez volatils cette année, et je ne vois pas de raison de penser que ce ne sera pas le cas lorsque nous recevrons les données la semaine prochaine", a déclaré David Lefkowitz, responsable des actions américaines chez UBS Global Wealth Management.

Grands mouvements sur les jours de l'IPC https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/WEEKAHEAD/egpbyykqmvq/chart.png

Entre-temps, les investisseurs tiennent compte d'une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage de la part de la Fed la semaine prochaine, un pas en arrière par rapport à sa récente série de hausses de trois quarts de point. L'action sur les taux de mercredi étant largement considérée comme une fatalité, Wall street se concentrera sur les projections de la banque centrale quant à la hausse finale des taux.

Le point de vue du président de la Fed, Jerome Powell, sur l'inflation et la possibilité que l'économie entre en récession l'année prochaine - une idée qui a filtré dans les prix des actifs et dominé la pensée des investisseurs ces derniers temps - sera également essentiel.

Un indicateur étroitement surveillé peut être observé sur le marché des obligations d'État américaines, où la courbe de rendement du Trésor s'est récemment inversée pour atteindre son niveau le plus raide depuis au moins 20 ans, amplifiant un signal qui a précédé les ralentissements économiques passés.

M. Hainlin, de U.S. Bank Wealth Management, s'inquiète du fait que la pression exercée par la hausse des taux sur les dépenses des consommateurs et des entreprises n'a pas encore été prise en compte dans les prévisions de bénéfices des investisseurs. L'entreprise est légèrement surpondérée en titres à revenu fixe et privilégie les actions de secteurs considérés comme des refuges en période économique difficile, tels que les services publics et les soins de santé.

Certains pensent qu'une quantité importante de liquidités sur la touche et des facteurs saisonniers pourraient aider à revigorer le rebond des actions si l'inflation est plus faible que prévu ou si les investisseurs aiment ce que la Fed a à dire.

Les investisseurs qui ont réduit leurs positions en actions et augmenté leurs réserves de liquidités ont montré une tendance à sauter sur les rallyes boursiers ces derniers mois, contribuant à amplifier les mouvements à la hausse des actions.

Un rapport de la Deutsche Bank publié le 4 décembre a montré que le positionnement en actions est resté inférieur à ce qu'il avait été pendant environ 86 % du temps depuis janvier 2010, bien qu'il ait augmenté ces dernières semaines. Les niveaux de liquidités parmi les gestionnaires de fonds interrogés par BofA Global Research se situaient le mois dernier près de leur plus haut niveau depuis plusieurs décennies.

Dans le même temps, le S&P 500, qui a baissé de 3,6 % jusqu'à présent ce mois-ci, a augmenté en moyenne de 1,5 % en décembre depuis 1950, soit la troisième meilleure performance de tous les mois, selon le Stock Trader's Almanac.

"Les gens, y compris nous-mêmes, s'attendent à ce que les tendances saisonnières nous mènent jusqu'à la fin de l'année, en l'absence d'une énorme surprise sur l'IPC et la Fed", a déclaré Walter Todd, directeur des investissements chez Greenwood Capital.

D'autres, cependant, pensent que le récent rallye des actions est déjà presque terminé. Plus tôt cette semaine, les stratèges de Morgan Stanley ont mis en garde leurs clients contre les risques liés aux bénéfices des entreprises et ont exhorté les investisseurs à rester "défensifs" dans des domaines tels que les soins de santé et les actions des services publics.

"Nous recommandons de prendre des bénéfices avant que l'ours ne revienne sérieusement", ont-ils écrit.