Après avoir enregistré son pire premier semestre depuis 1970, le S&P 500 a rebondi de 16 % par rapport à son plus bas niveau de la mi-juin, alimenté par des bénéfices d'entreprise plus élevés que prévu et par l'espoir que l'économie puisse éviter une récession, même si la Réserve fédérale augmente les taux pour maîtriser l'inflation.

Les reprises précédentes des actions ont été de courte durée cette année et de nombreux acteurs du marché estiment qu'il est trop tôt pour être optimiste. Les responsables de la Réserve fédérale n'ont pas ménagé leurs efforts pour souligner que la banque centrale a encore beaucoup de travail à faire pour réduire l'inflation, et le symposium de la semaine prochaine à Jackson Hole, Wyoming, pourrait les voir repousser une fois de plus les attentes d'un pivot de politique monétaire dovish, un récit qui a contribué à soulever les actions.

Le S&P 500 a récemment baissé d'environ 1% vendredi, mettant en péril une série de quatre semaines consécutives de gains.

Pourtant, ceux qui s'appuient sur des phénomènes de marché tels que la largeur, le momentum et les modèles de transaction pour prendre leurs décisions d'investissement voient une image plus optimiste et sont de plus en plus convaincus que les récents gains des actions ne s'estomperont probablement pas.

Plusieurs indicateurs "suggèrent vraiment que le creux que nous avons eu en juin est certainement plus durable que celui que nous avons eu en mai ou en mars", a déclaré Willie Delwiche, un stratège en investissement de la société d'études de marché All Star Charts. "C'est un rallye sur lequel on peut s'appuyer, pas un rallye qu'il faut craindre à ce stade".

Parmi ces mesures, il y a celles qui montrent la "largeur" d'un mouvement de marché, c'est-à-dire si un nombre important d'actions montent ou descendent à l'unisson. Une période de rétrécissement de la largeur à la fin de l'année dernière a été un signe inquiétant pour certains investisseurs et a précédé le début d'un déclin du S&P 500 au cours duquel les actions ont chuté de près de 21 % au cours du premier semestre 2022.

Cette tendance s'est inversée récemment. Le nombre de nouveaux sommets à la Bourse de New York et au Nasdaq a dépassé les nouveaux planchers la semaine dernière pour la première fois cette année sur une base hebdomadaire - un signe encourageant pour Delwiche et d'autres stratèges.

"Le début des rallyes durables commence généralement par un grand pourcentage de titres qui se rallient ensemble", a déclaré Ed Clissold, stratège américain en chef chez Ned Davis Research. La firme a récemment augmenté son exposition recommandée aux actions américaines, passant de "sous-pondération" à "neutre", car certains indicateurs sont devenus positifs.

De plus, le nombre d'actions du S&P 500 au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours a récemment atteint 90 %. Ce signal a précédé de grands mouvements dans le S&P 500, l'indice gagnant en moyenne 18,3 % dans l'année qui suit l'atteinte du seuil de 90 %, selon les données de Bespoke Investment Group.

"La probabilité que nous soyons plus haut dans un an est beaucoup plus élevée avec ce clignotement", a déclaré Todd Sohn, stratège technique chez Strategas.

Un marché qui galope à la hausse a également tendance à maintenir son élan. Une hausse de 15 % ou plus du S&P 500 en 40 jours de bourse a été suivie d'un gain supplémentaire moyen de 15,3 % au cours de l'année suivante, a indiqué M. Delwiche.

Un indicateur technique important a été atteint au début du mois, lorsque le S&P 500 a récupéré 50 % de sa baisse de prix du marché baissier. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'indice n'a jamais atteint un nouveau plancher après un tel mouvement, selon Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Certains indicateurs ne sont pas favorables à de nouveaux gains. Les analystes de BofA Global Research ont déclaré que les actions ont historiquement atteint leur plus bas niveau lorsque la somme de l'inflation et du ratio cours/bénéfices de suivi était inférieure à 20. Ce chiffre se situe actuellement à 28,5, a écrit la banque mercredi.

Dans le même temps, la courbe de rendement du Trésor américain se raidit généralement autour des points bas du marché, selon M. Sohn de Strategas. La forme actuelle de la courbe montre toutefois que les rendements des obligations à court terme dépassent ceux de nombreuses obligations à long terme, un signe qui a précédé les récessions passées. (LIEN)

"Nous dirions qu'il est justifié de vendre tactiquement en cas de nouvelle hausse", ont écrit les stratèges de Citi en début de semaine, en notant que le S&P 500 avait déjà franchi leur objectif de fin d'année de 4 200.

En effet, trois précédents rebonds du S&P 500 cette année se sont inversés pour aboutir à l'inscription de l'indice à de nouveaux planchers.

Mais Delwiche, de All Star Charts, pense que ce mouvement pourrait être différent.

"Il est plus probable que nous voyons la force engendrer la force", a-t-il déclaré.