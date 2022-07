Les dirigeants des îles du Pacifique discuteront de la manière de rassembler davantage de soutien et de financement internationaux pour lutter contre l'impact de la hausse du niveau des mers et du changement climatique lors de leur réunion du 11 au 14 juillet, ainsi que des ambitions de la Chine pour des liens de sécurité plus importants dans la région.

L'accord de sécurité entre la Chine et les îles Salomon, ainsi que la tentative de la Chine de signer un accord régional plus large en matière de commerce et de sécurité avec 10 nations qui reconnaissent la Chine, mais auquel s'opposent certains membres du forum, devaient également être discutés.

Le ministre des affaires étrangères de Tuvalu, Simon Kofe, a déclaré qu'il était surpris et attristé par la nouvelle du retrait de Kiribati et que les dirigeants du Pacifique devraient "examiner les préoccupations soulevées par Kiribati" lorsqu'ils se réuniront.

Les ministres des affaires étrangères de 16 nations du Pacifique Sud avaient convenu de continuer à parler à Kiribati, qui est considéré comme proche de Pékin, pour "souligner la force de la famille du Pacifique", selon les notes d'une réunion tenue par les ministres vendredi.

"Beaucoup d'entre nous autour de la table n'étaient pas pleinement conscients de la mesure dans laquelle Kiribati s'orientait vers un retrait du forum", a déclaré Kofe dans une interview à Reuters lundi à Suva.

"C'est décevant ... Il appartient maintenant aux dirigeants de trouver une voie à suivre", a-t-il ajouté.

Le président de Kiribati, Taneti Maamau, a déclaré dans une lettre que son pays se retirerait du forum parce qu'il n'était pas d'accord avec le maintien du secrétaire général du forum, Henry Puna, dans ses fonctions, ni avec les autres termes d'un accord négocié il y a quelques semaines pour résoudre un désaccord entre les États micronésiens et les autres membres du forum. Kiribati souhaitait également que la réunion soit reportée.

"Kiribati a pris la décision souveraine de se retirer du Forum des îles du Pacifique avec effet immédiat", indique une lettre de Kiribati au secrétariat du forum, distribuée à plusieurs médias du Pacifique dimanche.

Le bureau du président de Kiribati n'a pas répondu à une demande de commentaire et le secrétaire général du forum, M. Puna, n'a pas fait de commentaire.

Une importante retraite des dirigeants du forum aura lieu jeudi. La Chine a proposé une réunion vidéo entre le bureau international du Parti communiste chinois et 10 îles du Pacifique le même jour.

M. Kofe a déclaré que "la compétition géopolitique et la lutte acharnée que nous observons actuellement entre la Chine et les États-Unis" avaient été abordées lors de la réunion de vendredi, et les ministres avaient déclaré que "le Pacifique doit vraiment définir lui-même son avenir et les termes dans lesquels nous nous engagerons avec la Chine et les États-Unis".

Il a déclaré que le changement climatique était le problème majeur et qu'il devait faire l'objet d'une attention collective.