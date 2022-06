Les Bourses mondiales s'emballent, espèrant un ralentissement de l'inflation

Graphique DOW JONES INDUSTRIAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DOW JONES INDUSTRIAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Palmarès DOW JONES INDUSTRIAL SALESFORCE.COM, INC. 182.09 5.22% THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 299.79 4.76% THE BOEING COMPANY 139.56 4.17% DOW INC. 53.005 3.81% VISA, INC. 203.88 3.68% UNITEDHEALTH GROUP 495.165 -0.93% VERIZON COMMUNICATIONS 51.305 -1.51% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.